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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

ساکی بخشدار اروند کنار شد

ساکی بخشدار اروند کنار شد

آبادان - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، عباس ساکی به عنوان بخشدار اروندکنار منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر روز شنبه در آیینی با حضور مسئولان آبادان و اروند کنار در محل بخشداری این منطقه عباس ساکی به عنوان سرپرست بخشداری اروندکنار منصوب و از زحمات لطیف حیایی اهوازی بخشدار پیشین قدردانی شد.

عباس ساکی دارای مدرک فوق لیسانس تاسیسات است که سابقه دو سال خدمت در فضای سبز شهرداری اهواز، هفت سال جهاد سازندگی، سه سال در جهاد کشاورزی هویزه را در کارنامه کاری خود دارد و از سال 84 تاکنون نیز در دانشگاه های آزاد سوسنگرد و اهواز مشغول به تدریس بوده است.
 
اروند یکی از شهرهای مرزی کشور است که در محدوده شهرستان قرار دارد و نمایندگان آبادان قصد دارند اروند کنار را تبدیل به شهرستان کنند.

یادمان منطقه عملیاتی والفجر در شهر اروندکنار قرار دارد.
کد مطلب 1772438

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