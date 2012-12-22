تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه سمنان و شرکت گاز امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان صبح شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه سمنان، رویکرد این شرکت را توجه به نیازهای واقعی و تعریف پروژه های کاربردی دانست و گفت: پژوهش در انجام فعالیت های این شرکت بسیار مهم است و دانشگاه سمنان در این زمینه یاری گر خوبی برای این شرکت است.

علیرضا جراحی افزود: این توافقنامه با هدف حمایت از صاحبان ایده و دانش، طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی فناور محور و به منظور کمک به شکل­‌گیری و رشد واحدهای فناور و همچنین افزایش قدرت رقابت آن‌ها در بازارهای فناوری ملی و بین­‌المللی منعقد شده است.

ضرورت ایجاد ارتباط نزدیک میان دانشگاه و صنعت

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط نزدیک میان دانشگاه و صنعت، افزود: همکاری این دو، نقشی تعیین کننده در نتیجه بخشی پژوهش ها برای توسعه فناوری در کشور دارد.

جراحی ایجاد مرکز کالیبراسیون در استان سمنان با توجه به نیازهای متعدد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز تعریف یک مرجع را از نیازها فعلی شرکت گاز استان سمنان بیان کرد.

ضرورت تقویت قطب های پژوهشی در دانشگاه ها



معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه قطب های پژوهشی در دانشگاه ها یک ضرورت است افزود: صنعت نفت می تواند در زمینه ایجاد این قطب های پژوهشی گام های مؤثری بر دارد که با انجام این کار، دانشگاهیان می توانند در زمینه تحقیق و پژوهش به صورت کاملا تخصصی فعالیت کنند.

سیف الله سعدالدین با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر نگاه جدید وزارت نفت به اثر بخشی امر پژوهش و فناوری در بدنه صنعت نفت بسیار مطلوب است و همکاری با تمام دانشگاه ها و استفاده از پتانسیل آنها در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: امیدواریم که بتوان با این تعامل دو سویه نیازهای صنعت نفت را مرتفع کرد.

انجام نیازسنجی و تعریف پروژه های کاربردی برای حل معضلات استان سمنان

وی از رویکرد جدید دانشگاه سمنان مبنی بر انجام نیازسنجی و تعریف پروژه های کاربردی برای حل معضلات استان سمنان و کشور خبر داد و افزود: پارک علم و فناوری این دانشگاه پتانسیل خوبی در این زمینه دارد.

سعدالدین همچنین در خاتمه از احداث و تجهیز 18 آزمایشگاه مرجع در استان سمنان خبر داد و افزود: ایجاد آزمایشگاه کالیبراسیون سیالات مخصوص فضای ترمودینامیک با تکیه بر اندازه گیری دما، فشار و حجم به نوعی پاسخگوی نیاز شرکت گاز است.

اجرای، همکاری های مشترک پژوهشی و فناوری، تشکیل کمیته ای راهبردی برای تعیین و تدوین راهکارهای اجرایی و استفاده از توانمندی ها و قابلیت های مشترک اجرایی از مواردی است که در این تفاهم تفاهم نامه بر آن تاکید شده است.