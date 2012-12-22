پنج شب تعزیه شبیه خوانان متوسلین به حضرت قمربنی هاشم(ع) در ورامین اجرا می شود

محمد مشائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراسم در شب اول شنبه دوم دی ماه در خصوص مجلس شهادت دو طفلان مسلم(ع)، شب دوم یکشنبه سوم دی ماه در خصوص شهادت حضرت علی اکبر(ع) و شب سوم چهارم دی ماه در خصوص شهادت حضرت ابوالفضل(ع) برگزار می شود.

وی بیان داشت: شب چهارم سه شنبه پنجم دی ماه در خصوص شهادت امام حسین(ع) و شب پنجم چهارشنبه ششم دی ماه در خصوص بازار شام و وفات حضرت رقیه(س) برگزار می شود.

کارگردان این تعزیه ادامه داد: این مراسم تعزیه با حضور هنرپیشگان تئاتر محمد مشائی، مهدی مشائی، ابوالقاسم عسگری، محمد منصوری، علیرضا منصوری، ابراهیم سیلسپور، علیرضا سیلسپور، محمدحسین حسینی و مهدی حسینی اجرا می شود.

اجرای مراسم به مناسبت دهه اول ماه صفر

وی عنوان داشت: این مراسم به مناسبت دهه اول ماه صفر در ورامین، خیابان چمران، کارخانه قند، مسجد مهدیه به مدت پنج شب برگزار می شود.

مشائی اضافه کرد: از علاقه مندان برای حضور در این مراسم دعوت می کنیم بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء حضور به عمل برسانند.

گفتنی است، شبیه خوانان متوسلین به حضرت قمربنی هاشم(ع) ورامین از 21 تا 24 آذرماه چنین مراسمی را به مدت چهار شب در مسجد امام سجاد(ع) ورامین برگزار کردند.

این مراسم تعزیه با حضور هنرپیشگان تئاتر در روزهای سه شنبه 21 آذرماه به مناسبت شهادت حضرت علی اکبر(ع)، چهارشنبه 22 آذرماه به مناسبت شهادت حضرت عباس(ع)، پنجشنبه 23 آذرماه به مناسبت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و جمعه 24 آذرماه به مناسبت مجلس بازار شام و وفات حضرت رقیه(س) برگزار شد.