بارش بی امان باران درکهگیلویه و بویراحمد/ تعطیلی مدارس و آبگرفتگی معابر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از صبح جمعه در مناطق مختلف آغاز شد همچنین باعث اختلال در تردد جاده ای شده است.

جاده های استان باز است/ نیازبه زنجیرچرخ درمناطق کوهستانی

با این حال به گفته رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد همه محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

منوچهر سیاهپور تاکید کرد: رانندگان برای تردد در محورهای کوهستانی به خصوص در جاده های یاسوج به شیراز، یاسوج – اقلید، یاسوج، بابامیدان و یاسوج به سمیرم حتما تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

تعطیلی برخی مدارس استان

در پی بارندگی امروز، اداره کل آموزش و پرورش برخی مدارس نوبت صبح در شهرستانهای دنا، گچساران، چرام، باشت و بهمئی را تعطیل اعلام کرد.

به دلیل احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی معابر درپی بارش شدید باران مدارس سه دوره تحصیلی درشهرستان دنا در نوبت صبح تعطیل شدند.

همچنین دربهمئی مدارس سه دوره تحصیلی در روستاها و ابتدایی نوبت صبح درشهر تعطیل شدند و در گچساران، چرام و باشت نیز مقطع ابتدایی تعطیل شد.

آخرین آمار بارش/ رشد 152میلیمتری بارش در استان

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص آخرین آمار بارش به خبرنگار مهر گفت: طی 24 ساعت گذشته تا ساعت 12 و 30دقیقه امروز شنبه، در یاسوج 74، دهدشت 64، گچساران 71، سی سخت 80 و لیکک 74 میلیمتر باران باریده است.

ولی بهره مند افزود: بیشترین میزان بارش طی 24 ساعت گذشته در منطقه "آبدگاه باشت" به میزان 96 میلیمتر گزارش شده است.

وی از افزایش بارندگی ها در همه مناطق استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان افزایش در یاسوج 155 میلیمیتر، سی سخت 146، گچساران 206، دهدشت 124و لیکک 110 میلیمتر بوده است.

بهره مند افزود: تاکنون در استان به طور میانگین 343 میلیمتر باران باریده که این میزان 152 میلیمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی همچنین بیان کرد: این موج بارش زا تا دوشنبه بر جو استان حاکم است و طی آن شاهد ادامه ناپایداریها و بارش باران در استان خواهیم بود.

بهره مند اظهار داشت: همچنین بارش در ارتفاعات استان به صورت برف خواهد بود.

وی بیان داشت: میزان بارندگی از ابتدای سالجاری تاکنون در یاسوج 397، سی سخت 376، گچساران 334، دهدشت 354 میلیمتر بوده است.