واگذاری امتیاز باشگاه فوتبال نساجی مازندران

محمد حسن حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهدی پرهام برنامه های زیادی برای حرفه ای کردن نساجی در سر داشت اما نتوانست هیچ کدام از این برنامه ها را اجرا کند که مهم ترین دلیل آن، خستگی مفرط ناشی از وعده های مکرر و بدون نتیجه از طرف مسئولان بود.

وی بیان داشت: پرهام در خارج از کشور به سر می برد اما تمام توافقات برای واگذاری امتیاز باشگاه انجام شد و این تیم در ادامه مسابقات با حمایت فرد و گروه دیگری به کار خود ادامه خواهد داد.

مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران افزود:خانم دکتر امیرکمالی مالک جدید باشگاه، دیدگاه های متفاوتی نسبت به تیمداری در فوتبال داشته و حضور وی در باشگاه نساجی مازندران نقطه عطفی در ورزش مازندران خواهد بود.

به گزارش مهر، پس از کش و قوس ها و مشکلات فراوانی که برای باشگاه پرهوادار نساجی مازندران در دو سال گذشته ایجاد شده بود، مهدی پرهام مالک باشگاه تصمیم گرفت تا سند مالکیت خود را به فرد دیگری انتقال دهد.

بر اساس شنیده ها که صحت آن به تایید رسیده،محمدحسن حیدرزاده که به تازگی به عنوان قائم مقام باشگاه نساجی مازندران منصوب شده بود، به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه فعالیت خواهد کرد.



حیدرزاده که در گذشته مدیرعامل نساجی مازندران بود برای دومین بار در این سمت فعالیت خواهد کرد و با توجه به شناخت چندین ساله ای که از تحولات باشگاه نساجی مازندران دارد ، می تواند گزینه ای مناسب برای این باشگاه پرطرفدار و البته پر حاشیه باشد.