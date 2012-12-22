مخالفت با خروج دختران مجرد منجر به رواج ازدواج صوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد بحث خروج دختران مجرد از کشور و تصمیم گیری کمیسیون در این خصوص افزود: تاکنون این بحث چند بار در کمیسیون بررسی شده است، بنابراین نظرات وزارت خارجه و نهادهای امنیتی را خواستار شده ایم تا به جمع بندی برسیم.

وی با بیان اینکه هر کدام از نهادها نظرات متفاوتی در این مورد ارائه داده اند، یادآور شد: کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نظر خودش را دارد و بر این امر تاکید می کند که جلوه خوبی از بانوان ایرانی در کشورهای خارجی وجود ندارد و باید در این مورد بررسیهای بیشتری صورت گیرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: کمیسیون در مورد بند سوم و اجازه دختران مجرد با دادستان مخالف است، و اعضا کمیسیون معتقد هستند که قید کسب اجازه و مجوز برای خروج دختران مجرد را در تبصره نیاریم.

بحث اجازه خروج دختران مجرد مصوب نخواهد شد

وی با بیان اینکه بجای این بند می توان به پدرها و قیوم اجازه داد که در صورت عدم رضایت دختران خود را ممنوع الخروج کنند، ادامه داد: ما نظر مرکز پژوهشهای مجلس را هم خواستار شده ایم که نظرشان بینابین است و بیشتر بر این تاکید دارند که قید آورده نشود که دختران باید برای خروج کسب اجازه داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید برای استحکام عفت و طهارت در جامعه برنامه های مفصلی در مدارس و دانشگاه ها و سایر نهادها داشته باشیم، متذکر شد: این بحث یکشنبه در کمیسیون بررسی می شود که با توجه به نظرات و عقاید، به نظر می رسد بدون نیاز به اذن پدر و یا پدر قهری تصویب شود.

دریافت درخواست خانواده هاشمی برای حضور در مجلس

نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اظهارات رسایی نماینده تهران در مجلس در این مورد که تریبون مجلس به صورت امانت در اختیار نماینده قرار گرفته و باید به بهترین شکل ممکن و در راستای منافع عمومی استفاده شود، تاکید کرد و افزود: مجلس برای استفاده در کارهای سوء اخلاقی نیست.

وی با اشاره به اظهارات شدید رسایی در خصوص خانواده هاشمی یادآور شد: براین اساس خانواده هاشمی نیز درخواست خود مبنی بر پاسخگویی به برخی اتهامات و حضور در مجلس را به هیئت رئیسه واگذار کرده اما تاکنون در این خصوص تصمیم گیری نشده است.

حقیقت پور اضافه کرد: باید با ایجاد آرامش اجازه داد تا نمایندگان در خانه مردم به کارهای تخصصی و حرفه ای خود برسند.

نماینده مردم اردبیل در مورد کاندیداتوری مشایی، با بیان اینکه دولت تلاش می کند در صورت عدم عبور مشایی از فیلترهای نظارتی گزینه های دیگری را رو کند، تاکید کرد: با توجه به نظرات مقام معظم رهبری و حساسیت جامعه بهتر است مشایی با میل خود در انتخابات شرکت نکند.