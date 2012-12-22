جریمه و توقیف خودروهای تخلیه نخاله ساختمانی در معابر عمومی شهریار

رحیم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به موقعیت مهاجرپذیری شهرستان شهریار، طی چندین سال اخیر میزان ساخت و سازها در شهر شهریار و شهرهای اطراف روند رو به رشدی داشته است.

وی ادامه داد: افزایش سکونتگاه های غیرمجاز، ایجاد بافت متراکم، عدم رعایت استانداردها و اصول ایمنی در ساختمانها و تخلیه نخاله های ساختمانی در سطح شهر و حاشیه معابر عمومی از جمله مشکلات موجود در این زمینه است.

تشدید برخورد با تخلیه کنندگان نخاله های ساختمانی در معابر عمومی

این مسئول عنوان کرد: در این راستا معاونت خدمات شهر شهردای شهریار بمنظور رفاه حال شهروندان و زیباسازی فضای شهر، برخورد با تخلیه کنندگان نخاله های ساختمانی در سطح شهر و حاشیه معابر را در دستور کار قرار داده است.

اسدی گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای رسید، تخلیه هرگونه نخاله و زباله در اماکنی غیر از محلهای تعین شده توسط شهرداریها، ممنوع است.

جریمه و توقیف یک تا 10 هفته ای خودروهای تخلیه نخاله

وی افزود: همچنین، شهرداری مکلف است بر اساس ماده 16 و 20 قانون مذکور با متخلفین برخورد کند که این برخوردها بنابر نوع تخلف شامل جریمه و توقیف خودرو از یک هفته تا 10 هفته است.

معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری شهریاراعلام کرد: شهروندان می توانند در صورت نیاز به تخلیه نخاله در مراکز تعین شده توسط شهرداری، به واحد امور شهر واقع در بلوار رسول اکرم ابتدای کوچه گلدیس مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 137، سامانه مدیریت شهری تماس حاصل کنند.