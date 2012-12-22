مشترکین آبفای آبادان به 111 هزار اشتراک رسیدند

مهراب قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد انشعاب 63 هزار و 976 انشعاب مربوط به آب و 47 هزار و 59 انشعاب مربوط به فاضلاب است.

به گفته ی وی در هشت ماهه امسال سه هزار انشعاب آب و فاضلاب در آبادان واگذار شده که از این تعداد یک هزار و 517 انشعاب مربوط به آب و یک هزار و 756 انشعاب مربوط به فاضلاب است.



قنبری اظهار کرد: همچنین در مدت هشت ماهه امسال بیش از 30 کیلومتر توسعه شبکه آب و 10 کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب در این شهر را به مرحله اجرا در آوردیم.

رئیس اداره امور آبفای آبادان تصریح کرد: با توجه به کارهای صورت گرفته در بخش توسعه ای شبکه های آب و فاضلاب به این ترتیب طول خطوط انتقال آب آبادان به 73 کیلومتر، طول شبکه توزیع آب این شهر به 694 کیلومتر، طول خط انتقال فاضلاب به چهار کیلومتر و طول شبکه جمع آوری فاضلاب به 417 کیلومتر رسید.



قنبری یادآور شد: در مدت هشت ماهه سال جاری 15.5 کیلومتر از شبکه توزیع آب آبادان اصلاح و بازسازی شده است.