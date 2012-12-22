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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

تقی پور عنوان کرد:

123مدرسه قرآنی در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

123مدرسه قرآنی در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس بخش قرآن، نماز وعترت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال تحصیلی جاری 123 مدرسه قرآنی در این استان در زمینه فعالیت های قرآنی مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد 22مدرسه تخصصی قرآن ویژه دوره ابتدایی و101مدرسه فوق برنامه قرآن باجمعیت 15هزار و332نفردانش آموز هستند.

این مسئول بیان کرد: دریک سال گذشته33درصد دانش آموزان و فرهنگیان استان شامل 45هزار و 558 نفر درطرح حفظ قرآن شرکت کردند.

وی با بیان اینکه از این تعداد، 35هزار نفر درمسابقه حفظ جزء یک تا 10 قرآن کریم شرکت کردند، اظهار داشت: نام نویسی از دانش آموزان وفرهنگیان برای شرکت درطرح ملی حفظ قرآن آغاز شده است.

تقی پور افزود: داوطلبان می توانند برای ثبت نام به سایت اینترنتی این اداره مراجعه وثبت نام کنند.

رئیس بخش قرآن، نماز وعترت آموزش وپرورش استان تصریح کرد: درهفته قرآن کریم محافل انس باقرآن با حضور دانش آموزان و فرهنگیان برگزار شد.

تقی پور برگزاری مرحله آموزشگاهی مسابقات 10گانه قرآن، نمازوعترت را از جمله برنامه های این هفته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه قرآن همچون نوری است که صراط مستقیم را برای بشر روشن و مشخص می کند، عنوان کرد: مانوس شدن با قرن کریم زندگی بشر را به سوی تعالی و عروج سوق می دهد.

تقی پور اظهار داشت: کسانی که این چراغ هدایت را فرا روی خود قرار می دهند، هیچگاه جهل و تاریکی برآنها غلبه نمی کند.

کد مطلب 1772457

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