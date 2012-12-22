اولین کانون تخصصی فنی و تحقیقاتی در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرجی ظهر شنبه در مراسم پایانی هفته پژوهش گلستان افزود: همچنین در هفته پژوهش امسال از استان گلستان سه محقق به عنوان محقق و فناور برتر معرفی شدند و در برترین های ملی نیز واحد تحقیقاتی ایستگاه گرگان به عنوان واحد برتر انتخاب شده است.

فرجی اذعان داشت: مرکز تحقیقات در نمایشگاه های مختلفی شرکت کرده است که از جمله آنها می توان به نمایشگاه فن بازار به عنوان منطقه 4 مراکز تحقیقات، نمایشگاه دستاوردهای مجموعه جهاد کشاورزی به عنوان نماینده منطقه 4 مراکز تحقیقاتی و نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش استان اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در هفته پژوهش تفاهم نامه های مختلفی با مراکز مختلف منعقد شده است تا در راستای تحقیقات پژوهشی فعالیت انجام شود.

فرجی خاطر نشان کرد: اولین هرباریوم موزه تحقیقات کشاورزی نیز با انعقاد قرار داد با میراث فرهنگی اجرا خواهد شد و امید داریم تا موزه ای شود تا علاقمندان بتوانند اطلاعات لازم را در ان بیابند.

فرجی با اشاره به تشکیل انجمن تولید محصولات ارگانیک در دنیا گفت: این انجمن ها از 40 سال قبل در دنیا شکل گرفته اند و در ایران نیز این تولیدات جدی گرفته شده اند، استارت این انجمن ها زده شد و هسته مرکزی آن شکل گرفته است و در کشور دومین گواهی ارگانیک به کارخانه رب دلند داده شده است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه های اموزشی مختلف گفت: پیش بینی ما برگزاری 11 کارگاه بود که تاکنون هشت کارگاه برگزار شده است و در هر کارگاه به صورت متوسط بین 21 تا 48 نفر شرکت کرده اند.