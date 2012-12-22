  1. ورزش
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

جام حذفی فوتبال ایران/

تساوی استقلال و گهر در پایان نیمه اول

تساوی استقلال و گهر در پایان نیمه اول

تیم‌های استقلال و گهر دورود در پایان نیمه نخست مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران به نتیجه تساوی بدون گل رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گهر دورود در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت 13:30 در ورزشگاه تختی دورود به مصاف هم رفتند که این مسابقه در پایان نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم در نیمه نخست موقعیت چندانی برای گلزنی نداشتند. گهر در دقایق ابتدایی بازی کنترل بیشتری روی بازی داشت که بازیکنان استقلال به تدریج و با گذشت زمان موفق شدند خود را از زیر فشار حریف خارج کنند.

ایمان موسوی بازیکن جدید استقلال در این مسابقه در ترکیب اصلی آبی پوشان قرار داشت و از ابتدا برای این تیم به میدان رفت.

قضاوت این دیدار بر عهده یدالله جهانبازی است.

کد مطلب 1772459

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