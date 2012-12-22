بزرگترین مجموعه ورزشی چمن مصنوعی مازندران بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین مجموعه ورزشی مجهز به چمن مصنوعی مازندران با سرمایه گذاری بخش خصوصی روز شنبه در بهشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجموعه ورزشی که در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع احداث شده، دارای دو زمین مجزا و استاندارد چمن مصنوعی، میز بیلیارد، دارت، فوتبال دستی و تیراندازی با کمان بود که با سرمایه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

محمد اسماعیلی، سرمایه گذار این مجموعه ورزشی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ورزش های بهره برداری شده امروز، مربوط به فاز اول این مجموعه است و در صورت حمایت بیشتر مسئولان، عملیات احداث فاز دوم این مجموعه به زودی آغاز خواهد شد.

وی بیان داشت: در فاز دوم این مجموعه ورزشی، احداث ورزش های ساحلی نظیر فوتبال و والیبال مورد نظر است که امیدواریم با حمایت بیشتر مسئولان ، بتوانیم این طرح را در اندک زمان ممکن به بهره برداری برسانیم.