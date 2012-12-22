عملیات هرس و باز پیرایی درختان سطح شهر فرون آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: واحد فضای سبز شهرداری فرون آباد عملیات هرس و باز پیرایی درختان سطح شهر را آغاز کرد و در ابتدا اقدام به هرس درختان زینتی کرده که هرس سایر گونه ها و همچنین شاخه های درختان درگیر با خطوط برق در مراحل بعدی انجام خواهد پذیرفت.

وی بیان داشت: درختان سطح شهر در دو مرحله یعنی هرس تابستانه و زمستانه توسط واحد فضای سبز با هدف فرم دهی، حذف شاخه های خشکیده، آلوده، شکسته، بیمار، آفت زده، ترک خورده و شاخه های درهم رفته انجام می گیرد.

این مدیر شهری اضافه کرد: میزان سلامت، زمان هرس، وضعیت فرم دهی اولیه، شدت میزان هرس در سال های گذشته و... از جمله مواردی هستند که در هرس درختان مد نظر قرار می گیرد.

هرس و بازپیرایی درختان تنها بر عهده واحد فضای سبز است

وی گفت: هرس و بازپیرایی درختان تنها بر عهده واحد فضای سبز است و هیچ سازمان یا ارگانی بدون کسب مجوز و هماهنگی با واحد فضای سبز اجازه هرس درختان را نداشته و در صورت انجام چنین اقدامی با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

بندعلیان ادامه داد: هرس درختان هر ساله با هدف برقراری توازن بین اندامهای هوایی و زیر زمینی درخت، زیباسازی منظر شهری، ایجاد رضایتمندی برای شهروندان به خصوص کسبه و ایجاد فرهنگ سازی و پیشگیری از تخریب فضای سبز و هرسهای خودسرانه، ایجاد دید کافی برای رانندگان در تقاطعهای اصلی و فرعی صورت می پذیرد.