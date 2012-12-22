سرلک و ماچادو به تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پیوستند

خلیل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیامک سرلک کاپیتان اسبق تیم فوتبال فولاد خوزستان و بازیکن اسبق داماش گیلان و هوگو ماچادو بازیکن برزیلی ذوب آهن اصفهان پس از توافق با موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به جمع طلایی‌پوشان پیوستند.



وی افزود: این دوبازیکن صبح امروز شبنه با امضای قرارداد تا پایان فصل جاری به تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ملحق شدند.

صالحی عنوان کرد: این بازیکنان از امروز در تمرینات تیم نفت حضور می یابند تا با صلاح دید کادر فنی در مقابل پرسپولیس به میدان بروند.



پیش از این حسین کعبی، هادی رمضانی، علی عساکره و مهدی کیانی با امضای قرارداد به جمع بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت پیوسته بودند



