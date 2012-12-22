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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

لقمانی به مهر مطرح کرد:

روستای مشایخ فارس باید تغییر مکان دهد

روستای مشایخ فارس باید تغییر مکان دهد

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس گفت: به دلیل مشکلات ناشی از زمین لرزه، روستای مشایخ فارس باید تغییر مکان دهد.

علی نقی لقمانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه دو روستای استان فارس باید تغییر مکان می داد، یادآور شد: طبق مطالعات انجام شده قرار بود که دو روستای استان فارس تغییر مکان دهد که تنها یکی از این روستاها جابجا شد.

وی تصریح کرد: زمین مناسب برای روستای مشایخ نیز مشخص شده اما به دلیل مشکلات اجتماعی این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس تاکید کرد: روستای مشایخ همچنان در خطر وقوع زلزله قرار داد و روستاییان باید هرچه سریعتر همکاری لازم را برای تغییر مکان داشته باشند.

لقمانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مقاوم سازی روستایی از مهمترین کار هایی است که طی سال های گذشته در استان فارس انجام شده، گفت: استان فارس در بحث مقاوم سازی روستایی دارای جایگاه بالایی در کشور است که در این مدت به طور حتم با ارایه تسهیلات می توانیم شاهد ساخت و ساز منازل روستایی مقاوم در برابر زلزله باشیم.

وی افزود: تسهیلات با سود پنج درصد در اختیار روستاییان قرار داده می شود و ضمانت این تسهیلات نیز به صورت ذنجیره ای انجام می شود.

کد مطلب 1772470

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