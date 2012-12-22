تهیه نخستین اطلس از سلول های ایمنی T در بدن انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا، بافت های به دست آمده از عضوهای اهدایی- که تمام آنها از افرادی که بر اثر عوامل ترومایی ناگهانی جان خود را از دست داده و در سنین 15 تا 60 سال بودند- بررسی کردند.

نمونه های به دست آمده از این بافت ها که در تماس مستقیم با عوامل بیماری زا قرار داشتند شامل غدد لنفاوی، ریه، طحال، روده کوچک و بزرگ می شدند.

هیچ یک از این اهداکنندگان مبتلا به ایدز، سرطان و دیگر بیماری های مزمن یا ایمنی شناختی نبودند.

سلول های Tگروهی از گلبولهای سفید هستند که نقش مهمی را در ایمنی بدن ایفا می کنند. سیستم ایمنی بدن انواع مختلفی از سلول ها را برای دفاع از بدن در برابر عوامل بیماری زا، سلول های سرطانی و مواد خارجی تولید می کند.

"دونا فاربر" مجری این تحقیقات گفت: ما دریافتیم سلول های Tبسیار تفکیک شده اند، یعنی هر بافتی، سلول های Tمکمل خود را دارد.

وی افزود: این نتایج در همه اهدا کنندگان حتی اگر این افراد از نظر سن، سابقه و شیوه زندگی بسیار با هم متفاوت باشند، مشابه بود.

محققان همچنین گیرنده ای را کشف کردند که بر روی سطح سلول های T"بافت – ساکن" بیان می شود اما بر روی سلول های Tکه در بدن در گردش هستند بیان نمی شود.

فاربر و همکارانش با استفاده از این نشانگر مشخص کردند که خون مکمل خودش است. به عبارت دیگر سلول های Tدر گردش همان سلول های Tموجود در بافت ها نیستند.

به گفته محققان این یافته ها معیاری را برای سلول های ایمنی Tدر افراد سالم فراهم می کند. این دانش می تواند به شناخت بهتر از چگونگی واکنش بافت های مختلف به بیماری التهابی و خود ایمنی منجر شود.

فاربر با تاکید بر اینکه این یافته ها می تواند به ساخت واکسن های جدید منجر شود، اظهار داشت: برای ساخت واکسن های بهتر لازم است واکنش سلول های Tدر منطقه عفونت و نه کل بدن، فعال شود.

وی یادآور شد: اما در وهله نخست باید بدانیم کدام نوع سلول های ایمنی در آن بافت ها وجود دارد و عملکرد آنها چگونه است. این نخستین گام در این مسیر است.

نتایج این تحقیقات درنشریه Immunityمنتشر شده است.