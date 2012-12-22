پایان نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای پژوهشی خانواده جهاد کشاورزی گلستان ظهر شنبه با معرفی برترین ها پایان یافت.

در این نمایشگاه که 33 غرفه داشت، 11 غرفه مربوط به مرکز تحقیقات و هفت غرفه از معاونت های جهاد کشاورزی و ادارات کل بوده است.

همچنین 15 غرفه از کانون ها ، بخش ها خصوصی و شرکت های دانش بنیان در این نمایشگاه شرکت کرده بودند.

دستگیری دو حفار غیرمجاز درگلستان

دو حفار غیرمجاز که قصد حفاری برروی تپه سرهنگ روستای زیتونلی شهرستان آزادشهر راداشتند، دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گلستان در این زمینه گفت: طی گزارشات واصله از سوی منابع و مخبرین این یگان، مبنی برحفاری غیرمجاز بر روی تپه سرهنگ روستای زیتونلی شهرستان آزادشهر، این فرماندهی با همراهی کلانتری نگین شهر اکیپی از مامورین این یگان را به محل اعزام کرد.

سرهنگ علی اصغر عقیلی در ادامه افزود: این اکیپ ضمن هماهنگی با مراجع قضایی و اخذ مجوزات قانونی، اقدام به کمین در محل نموده و طی یک غافلگیری 2 نفر از حفاران غیرمجاز را دستگیر کردند.

دومین دوره مسابقه روبیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول



همزمان با آخرین روز از هفته پژوهش و فناوری ، دومین دوره مسابقه روبیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برگزار شد.

در این مسابقه که به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی برگزار گردید، بیش از 50 نفر از دانشجویان از رشته های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

گفتنی است باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد علی ابادکتول دارای 75 عضو است که اختراع ایما اقلیما با عنوان پرده تنظیم نور ، چاپ دو مقاله ISI توسط حامد برآبادی و وحیده مزیدی در ژورنال های بین المللی ، برگزاری سمینار یکروزه با عنوان پرورش خلاقیت و کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی فردی را در کارنامه سال 91 خود به ثبت رسانده است.



انتصاب رئیس دبیرخانه کنگره نمایش و قدرت رقابتهای نجاتگر



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گلستان بعنوان رئیس دبیرخانه کنگره نمایش و رقابت رباتهای نجاتگر منصوب شد.

طی حکمی از سوی محمد جعفریان مشاور ریاست و رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ، مجتبی اکبری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گلستان بعنوان رئیس دبیرخانه کنگره نمایش و رقابت رباتهای نجاتگر با صرفه اقتصادی در بلایای طبیعی منصوب گردید .

تجهیز 18 راهدارخانه گلستان

محمد تقی جوان شورابی مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: 18 باب راهدارخانه نیز برای استقرار راهداران حاضر در طرح و در صورت ضرورت، اسکان مسافران درراه مانده در طول راه های استان بویژه محورهای برفگیر تجهیز شده است.



شورابی ادامه داد: استان گلستان 77 محور برفگیر به طول یکهزار و 687 کیلومتر و 46 گردنه برفگیر به طول 645 کیلومتر دارد که راهداران با استقرار در این مسیرها و متناسب با نیاز مسیرهای مختلف، خدمات شایسته‌ای به استفاده‌کنندگان از جاده‌ها و مسافران ارائه می‌دهند.



رئیس شورای حمل و نقل گلستان اضافه کرد: به دلیل سختی عبور و مرور در جاده‌های کوهستانی استان، راهداران در این طرح تلاش می‌کنند تا در اولین فرصت، پاکسازی و مخلوط نمک‌ و ماسه را که آثار تخریبی کمتری نسبت به نمک بر سطح آسفالت دارد، در دستور کار قرار دهند تا آسیبی متوجه ترددکنندگان در محورها نشود.