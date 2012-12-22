معامله خودروهای پلاک اروند در اهواز قانونی نیست/جریمه 50 میلیونی برخی خودروها

جبار عبود زاده در گفتگو با خهبرنگار مهر اظهار کرد: خودروهای پلاک اروند تنها برای استفاده ساکنان شهرهای آبادان و خرمشهر است و تردد این خودروها در شهرستان اهواز تابع شرایط و مقرراتی است که دارندگان این خودروها باید آنها را رعایت کنند ، همچنین ساکنین شهر اهواز و دیگر شهرهای استان نمی توانند این خودروها را خریداری کنند.

عبودزاده در خصوص خرید و فروش این خودروها عنوان کرد: معامله خودروها در بنگاه های خودرو در شهرستان اهواز غیر معتبر است و از لحاظ قانونی هیچگونه اعتباری ندارد.

وی در ادامه افزود: تغییر نام سند این خودروها صرفا در مرکز شماره گذاری سازمان منطقه آزاد انجام می شود و هرگونه خرید و فروش به شکل وکالتی و محضری جنبه قانونی ندارد.



مدیر گمرک و ترانزیت منطقه آزاد اروند گفت: در هنگام تنظیم سند جدید این خودروها در مرکز شماره گذاری اروند، نسبت به دریافت عدم خلافی اقدام می شود و خریدار متوجه میزان جریمه یا عدم جریمه خودرو یاد شده می شود، در حالیکه در معامله های غیر مجاز غالبا این اتفاق رخ نمی دهد، به همین دلیل در مدت اخیر خودروهایی معامله شده که خریدار آن بعد از مدتی متوجه شده که این خودرو مبالغ زیادی جریمه داشته است.



وی با بیان اینکه هرگونه دخالت و دستکاری دستگاه «جی پی اس» خودورهای دارای پلاک منطقه آزاد اروند بدون اطلاع و هماهنگی با اداره راهنمایی رانندگی مستقر در محدوده منطقه آزاد اروند غیر مجاز بوده ، عنوان کرد: جی پی اس روی همه خودرو ها نصب شده و اگر این دستگاه دچار اختلال و یا خاموش شود سیستم متوجه خواهد شد و دارنده خودرو باید برای رفع نقص به واحد شماره گذاری سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کند در غیر اینصورت طبق آئین نامه، شش میلیون ریال جریمه خواهند شد و این جریمه ها قابل بخشش نبوده و در صورت تکرار طبق مقررات دو برابر خواهد شد.



عبودزاده در خصوص افزایش خودروهای پلاک اروند در اهواز عنوان کرد: محدوده تردد این خودروها در شهر آبادان و خرمشهر است و خودروها با توجه به محدوده ترددی که طبق آئین نامه خودروها در سایت این سازمان وجود دارد می توانند فقط تا شهر اهواز تردد داشته باشند.



مدیر گمرک و ترانزیت منطقه آزاد اروند با بیان اینکه خروج از محدوده مجاز باعث جریمه خودرو می شود، افزود: در مدت اخیر جریمه های 20 تا 50 میلیون تومانی هم برای برخی خودروها صادر شده که علت آن خروج غیر مجاز از محدوده بوده است.



عبودزاده افزود: از سال گذشته که مصوبه ای مبنی بر اینکه تردد خودروهای پلاک اروند در شهر اهواز مجاز اعلام شده ، فقط 29 دستگاه خودرو وارد این منطقه شده و این یعنی اینکه خودروها همان یک هزار و 500 دستگاه قبلی هستند.