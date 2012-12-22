بخش قابل توجهی از خدمات مسکن مهر ماهدشت کرج تامین شد

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعیین ضرب الاجل یک هفته ای مبنی بر ارائه خدمات به واحدهای مسکن مهر، گفت: تعیین تکلیف واگذاری خدمات به ساکنان مسکن مهر در پی دستور موکد استاندار البرز مبنی بر ورود عملیاتی فرمانداری کرج صورت گرفته که طی این مدت به واسطه بازدیدهای میدانی متعدد و همکاری مطلوب مدیران کل دستگاه های خدماتی بخش قابل توجهی از خدمات به واحدهای مسکن مهر واگذار شده است.



وی با اشاره به اینکه تنها 10 درصد از واحدهای مسکونی مهر ماهدشت باقی مانده و به مرور خدمات به آنها نیز واگذار می شود، یادآور شد: با پیگیری های صورت گرفته از تاریخ 14 تا 26 آذر ماه، 294 انشعاب گاز و 810 کنتور برق برای ساکنان مسکن مهر نصب و راه اندازی شده است که به مرور سایر واحدها نیز با همکاری این دستگاه ها به متقاضیان مسکن مهر واگذار می شود.



ایران در ادامه اظهار داشت: تعامل و همکاری این دستگاه ها در واگذاری خدمات به متقاضیان مطلوب بوده است که امیدواریم با تداوم این روند شاهد واگذاری کامل خدمات و تامین زیرساختهای لازم برای سکونت متقاضیان باشیم.



وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا ایام الله دهه مبارک فجر، 6 هزار مسکن مهر ماهدشت آماده تحویل به متقاضیان می شود که امید می رود در سایه تعامل تنگاتنگ مدیران استانی و شهرستانی شاهد تحقق این مهم باشیم.

فرماندار کرج یادآور شد: اواخر هفته گذشته از مسکن مهر ماهدشت به همراه معاون فنی و عمرانی، مدیران کل شرکتهای خدماتی استان، مسکن و شهرسازی و جمعی دیگر از مدیران استان و شهرستان بازدید به عمل آمد.