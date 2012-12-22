مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی دکتر مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت الاسلام "سید جعفر مرتضوی"به مدت دو سال به عنوان مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

مرتضوی پیش از این به مدت 19 سال مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بود.

وی اکنون جانشین حجت الاسلام "سید مهدی ساداتی" می شود که به مدت دو سال این سمت را در کهگیلویه و بویراحمد بر عهده داشت.

آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ظهر شنبه با حضور " اسماعیل فلاح " معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی کشور و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.





