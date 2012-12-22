به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، نروژی‌ها در میان همه آثاری که برای خواندن به سراغ آنها رفته‌اند، انجیل را نیز فراموش نکرده‌اند.

انجیل به زبان نروژی که اکتبر سال پیش منتشر شد، ترجمه جدیدی از انجیل است که 54 هفته از سال پیش و امسال، در فهرست 15 کتاب پرفروش سال در این کشور جای داشت. جو نسبو، کن فالت و پر پترسون دیگر نویسندگانی هستند که در این فهرست جای دارند.

ترجمه جدید انجیل به زبان نروژی از سوی انجمن انجیل نروژ موفق شد تا 157 هزار نسخه در 14 ماه اخیر به فروش برساند و در کنار کتابی چون زندگینامه خودنوشت جاستین بیبر در فهرست پرفروشهای این کشور باقی بماند.

این کتاب به دلیل ترجمه خوب آن در میان باورداران دین مسیح و نیز کسانی که چندان جنبه مذهبی نیز ندارند، با استقبال روبرو شده است. انجمن انجیل این کتاب را با کمک گرفتن از متخصصان زبان یونانی و عبری از زبان اصلی ترجمه کرده و سپس از چهره های ادبی نروژ مثل کارل اوو کناوسگراد برای تبدیل آن به زبان امروز کمک گرفته است.

به گفته آن وایتبرگ مدیر اجرایی این پروژه نزدیک بودن زبان این انجیل به زبان ادبی مدرن نروژ و آسان خوان بودن آن، از دلایل استقبال از این کتاب است.

وی یادآور شد که تصور آنها بر این بود که 25 هزار نسخه و یا در نهایت 75 هزار نسخه از این کتاب به فروش خواهد رسید. این انجیل سال پیش نیز در فهرست پرفروش‌های نروژ جای داشت.