استان سمنان در اجرای طرح شبنم عملکرد مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی صبح شنبه در نهمین جلسه کمیته تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اجرای مطلوب طرح شبنم در استان سمنان، گفت: برگزاری هفت جلسه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی، برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی در هر یک از شهرستان ها و توجیه کامل اعضاء کمیته و اتحادیه های برخوردار از طرح شبنم و آمادگی کامل در راستای اجرای این طرح با همکاری مطلوب و موثر دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان از جمله این تمهیدات است.

وی طرح شبنم را یکی از طرح های بزرگ کشوری دانسته و بر اجرائی شدن آن توسط اتحادیه ها تأکید کرد و گفت: با اجرای مرحله دوم این طرح تعداد کالاهای مشمول نصب بارکد از شش گروه به ۱۱ گروه کالایی افزایش یافت.

یحیایی خاطرنشان کرد: اقلام مشمول این مرحله از طرح شبنم شامل کلیه لوازم خانگی، کلیه کالاهای صوتی تصویری، رایانه و قطعات آن، انواع اسباب بازی، انواع لوازم ورزشی، کلیه اقلام آرایشی و بهداشتی، انواع مکمل های غذایی و دارویی، انواع لوازم ساختمانی، کمپوت، نوشیدنی ها و روغن های خوراکی، پوشاک، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن همراه، کیف و کفش است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان مهمترین مشکل اکثر اتحادیه ها را مدت زمان کوتاه و نگرانی تأمین کالا از مراکز مبادی فروش، منجمله تهران دانسته و خواستار تصمیمات و تمهدیدات لازم در این خصوص شد.

کارشناس مسئول ستاد قاچاق نهاد ریاست جمهوری نیز در این جلسه گفت: فعلاً طرح شبنم در مقطع واردات و سطح فروش عمده و خرده انجام شده و در آینده محصولات داخلی را نیز شامل خواهد شد.

وحید مغربی اظهار داشت: مشکل اصلی سازمان ها، نداشتن فضا جهت انبار و دپوی کالاهای مکشوفه است که در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شده تا از محل فروش بارکد و تجمیع منابع، بودجه کافی به 31 استان اختصاص داده شده تا مشکل جمع آوری کالاهای قاچاق و فضای لازم جهت انجام این امر مهیا شود.

وی به تمدید زمان طرح و تأمین کالا اشاره کرد و افزود: با عنایت به اینکه مدت زمان طرح مذکور تا پایان آذر ماه است مکاتبات لازم با مسئولین ذیربط انجام شد تا در صورت امکان خواسته روسای صنوف محقق و فراهم شود.

رئیس دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سمنان نیز در این جلسه گفت: اجرای طرح شبنم در این استان به رغم بسیاری از دست آوردها در بخش تولید داخلی، اشتغال و خودکفایی موجب حمایت از اصناف است و بدین ترتیب بسیاری از کالاها شناسنامه دار می شوند با حذف واحدهای فاقد جواز کسب از دور رقابت، دست فروشان کالاها نیز بتدریج از دور خارج می شوند.

علیرضا هاشمی همچنین به نقاط ضعف اجرای طرح شبنم اشاره کرد و گفت: هر طرح بزرگی بدون مشکل نمی شود ولی می بایست مشکلات در حین اجرا حل شود.

وی در خاتمه خواستار تمدید مدت زمان طرح شبنم برای انجام و اجرا شدن هرچه بهتر این طرح شد.