نمایشگاه عکس سیل بهشهر برگزار می شود

علی اصغر باباکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه 40 عکس پنج عکاس خبری مازندران که از روزهای آغاز جاری شدن این سیل به ثبت رسید، برای علاقمندان به نمایش در خواهد آمد.

وی بیان داشت: محمد رضایی، مصطفی کاظمی، میثم محسنی، بهروز خسروی و ابوطالب ندری عکاسان خبرگزاری های جمهوری اسلامی، فارس و مهر هستند که عکس های خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر افزود: این نمایشگاه از فردا یکشنبه به مدت یک هفته در خیابان امام خمینی (ره)، جنب مجتمع پزشکان برپا خواهد شد.

باباکوهی ادامه داد: در روز پنجشنبه همایش دلایل و چرایی وقوع سیل بهشهر برگزار می شود که در آن علاوه بر تجلیل از عکاسان، اساتید و متخصصان ، به بیان دلایل عملی وقوع سیل بهشهر خواهند پرداخت.