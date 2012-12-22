17 کمیته در سراوان مسئولیت برنامه‌ ریزی جشن‌ های سالگرد انقلاب را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبر چاکرزهی ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امسال مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این شهرستان باید با شکوه تر از گذشته برگزار شود.

وی گفت: به همین منظور 17 کمیته شامل کمیته مراسم‌ ها، کمیته قرآنی، مساجد، بسیج، ایثارگران، ورزشی، فرهنگی و هنری، اصناف، تعاون، دانش ‌آموزی، دانشجویی، روستایی و عشایری، کارگری، فضاسازی و تزئینات، کودک و نوجوان و بانوان مسئولیت برنامه ‌ریزی جشن ‌های سالگرد پیروزی انقلاب را در سراوان بر عهده دارند.

وی افزود: افتتاح طرح ‌های عمرانی، خدماتی، کشاورزی، فرهنگی و برگزاری مراسم جشن شکرگزاری خدمات دولت از مهمترین برنامه‌ های گرامیداشت دهه فجر در این شهرستان است.

فرماندار سراوان بیان داشت: همچنین برگزاری مراسم ویژه در حوزه‌ های علمیه، دانشگاه ‌ها، مدارس، مساجد و میادین اصلی شهر، برگزاری مسابقات علمی فرهنگی، قرآنی، ورزشی و برپایی نمایشگاه عملکرد خدمات نظام اسلامی در منطقه از سوی دستگاه‌ های اجرایی از دیگر برنامه های دهه فجر در سراوان است.

امام جمعه سراوان نیز در این جلسه گفت: دهه فجر فرصتی مناسب برای یادآوری و بیان خدمات دولت است که باید دستاوردهای انقلاب و نظام را در ابعاد گسترده به اطلاع عموم برسانیم و روح امید و نشاط را در جامعه زنده کنیم.

حجت ‌الاسلام غلامرضا دهقان افزود: خدمات انجام شده در این منطقه پس از پیروزی انقلاب باعث رفع محرومیت و توسعه و عمران شده است و به هیچ وجه قابل قیاس با گذشته نیست.

وی اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگو برای تمامی کشورهای جهان تبدیل شده که باید با جان و دل بر حفظ دستاوردهای آن تلاش کرد.