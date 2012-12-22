جواد اوجی در گفتگو با مهر با بیان اینکه سالانه بخشی از دلایل وقوع حوادث گازی در کشور استفاده از وسائل گرمایشی غیر استاندارد در ساختمان‌ها است، گفت: بر این اساس مذاکرات و توافق‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد به منظور تدوین نقشه راه ساخت داخلی وسائل گرمایشی غیر استاندارد انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز همچنین از ممنوعیت واردات وسائل گرمایشی پرمصرف و غیر استاندارد خبر داد و افزود: توقف واردات وسائل گرمایشی و بخاری‌های گازی غیر استاندارد و پرمصرف علاوه بر کاهش حوادث منجر به مصرف بهینه تر گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی و تجاری خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به ارائه تسهیلات ویژه به سازندگان داخلی برای ساخت تجهیزات و وسائل گرمایشی کم مصرف گاز، اظهار داشت: با توقف واردات کالاهای غیر استاندارد علاوه بر جمع آوری این وسائل پرمصرف گازی در بازارهای داخلی، امکان جایگزینی کالاهای داخلی با نمونه خارجی هم فراهم می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه یکی دیگر برنامه‌های در دست اجرای شرکت گاز را نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند گاز عنوان کرد و افزود: در حال حاضر طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 50 دستگاه کنتور هوشمند برق در دستور کار قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون دوره های آزمایشی استفاده از این کنتورهای هوشمند گازی به پایان رسیده است، تبیین کرد: اندازه گیری دقیق گاز، قرائت ماهواره و از راه دور کنتورها، جلوگیری از سرقت و دستک کاری کنتور از دیگر مزیت های این سامانه جدید است.

اوجی با بیان اینکه با نصب کنتورهای هوشمند مصرف گاز مشترکان به صورت ماهواره‌ای رصد می شود، گفت: از این احتمال هرگونه سرقت و دست کاری کنتورها به صفر می رسد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در بلندمدت تعویض کنتورهای موجود با کنتورهای هوشمند گاز در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: این تعویض با اولویت مشترکان بزرگ و پرمصرف گاز انجام می‌گیرد.