به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی مهدوی اظهار داشت: بازرسی از کف مخزن 400 هزار بشکه ای فازهای 15 و16 پارس جنوبی به منظور بررسی میزان خوردگی ظرف مدت 10 روز به پایان می رسد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که پیمانکاران خارجی برای بازرسی هر مخزن حدود یک میلیارد و500 میلیون ریال هزینه و17 روز زمان تعیین کرده بودند.

مهدوی بیان کرد: کارشناسان و نیروهای متخصص شرکت پایانه های نفتی ایران، با یک سوم هزینه و دو سوم زمان اعلام شده از سوی تیم های خارجی این کار را انجام می دهند.

وی یاد آورشد: با توجه به سابقه نیروهای متخصص شرکت پایانه های نفتی درمخازن جزیره خارک و نکا نتایج به دست آمده 100در صد قابل اعتماد است به نحوی که پس از نمونه سنجی، صحت دقت دستگاه MFL ( دستگاه بازرسی مخازن LPG ) و تجزیه و تحلیل های انجام شده توسط همکاران تایید شده است.

رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: تاکنون تعداد 10 مخزن در جزیره خارک و سه مخزن نکا با روشMFL بازرسی شده است.

مهدوی افزود: در روش MFL همه نقاط مخزن به صورت کامل بررسی و کاهش ضخامت در تمام نقاط اندازه گیری و بر اساس آن برای تعمیر یا تعویض کف مخازن تصمیم گیری می شود.

رئیس بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت پایانه های نفتی ایران با تایید توانایی تیم بازرسی این شرکت ادامه داد: چنین خدمانی توسط شرکت پایانه های نفتی ایران به دیگر شرکت های نفتی براحتی قابل ارائه است.

روش بازرسی MFL (نشتی شار مغناطیسی) روشی است که در آن ضخامت سنجی فلز با ایجاد یک میدان مغناطیسی انجام می شود در این روش دستگاه با تشخیص نشتی میدان مغناطیسی محل های خوردگی را شناسایی می کند.

در این روش علاوه بر دستگاه مورد نیاز در این پروژه، نقش نیروهای انسانی بسیار اهمیت دارد زیرا کار کاملا تخصصی است و پس از برداشت داده ها توسط دستگاه MFL تحلیل نتایج و گزارش دهی بسیار مهم است به نحوی که نیروی انسانی فقط به عنوان اپراتور عمل نمی کند و کارشناسان متخصص نسبت به آنالیز داده ها اقدام می کنند.