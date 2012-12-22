6500 واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان بیرجندی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء دستجردی پیش از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند سهم مسکن مهر در استان خراسان جنوبی را 28 هزار و 500 واحد اعلام کرد و اظهارداشت: از این تعداد 20 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و هشت هزار و 500 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر سطح استان ساخته می شود.

وی با بیان اینکه 70 درصد واحدهای مسکونی مهر استان در بیرجند در حال ساخت است، ادامه داد: در بیرجند 17 هزار و 500 واحد مسکونی مهر در قالب 879 تعاونی با تفاهم نامه سه جانبه، اجاره داری، 99 ساله، اجاره پنج ساله ، خود مالک و گروه های ساخت در دست احداث است.

وی با بیان اینکه تا کنون چهار هزار واحد مسکونی مهر به متقاضیان در شهرستان بیرجند تحویل شده است، عنوان کرد: 6 هزار و 500 واحد نیز تا پایان امسال واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: هفت هزار واحد باقی مانده نیز تا پایان شهریور ماه سال 92 به متقاضیان تحویل می شود.

دستجردی مساخت مفید هر واحد مسکونی مهر در بیرجند را 75 تا 100 متر مربع اعلام کرد و گفت: این واحد داری تمامی خدمات زیر بنایی از جمله انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن هستند.

رئیس اداره راه و شهرسازی بیرجند بیان داشت: خدمات روبنایی از جمله ساخت چهار باب مدرسه، چهار باب مسجد، دو سالن ورزشی و سه سایت فضای سبز نیز در سایت های مسکن مهر شهرستان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: بهره برداری از 9 اداره کل با زیر بنای 11 هزار و 250 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد و 835 میلیون تومان که جزء پروژه های مهر ماندگار بوده در شهرستان بیرجند به بهره برداری رسیده است.