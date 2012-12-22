بیش از یک میلیون خودرو از آزاد راه کرج به تهران و بالعکس تردد کردند

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آمار تردد در هفت روز گذشته آزاد راه کرج به تهران و بالعکس پل کلاک یک میلیون و 117 هزار و 414 خودرو بوده است.

وی ادامه داد: به طور میانگین روزانه 168 هزار و 202 خودرو از محور کرج به تهران و بالعکس تردد کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز تصریح کرد: آزاد راه کرج به قزوین و بالعکس نیز طی هفته گذشته 495 هزار و 901 خودرو تردد کرده است.

عطرچیان گفت: میانگین تردد از محور کرج به قزوین روزانه 70 هزار و 843 خودرو بوده است.

وی افزود: محور کرج به چالوس و بالعکس مقطع آدران 85 هزار و 741 خودرو تردد کرده است که طور میانگین روزانه 12 هزار و 248 خودرو از این محور تردد کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز اظهار داشت: محور ماهدشت به اشتهارد و بالعکس نیز 11 هزار و 277 خودرو تردد کرده است که به طور میانگین روزانه 15 هزار و 896 خودرو از این محور تردد کرده است.

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آمار تردد در 7 روز گذشته آزاد راه کرج به تهران و بالعکس پل کلاک یک میلیون و 117 هزار و 414 خودرو بوده است.

وی ادامه داد: به طور میانگین روزانه 168 هزار و 202 خودرو از محور کرج به تهران و بالعکس تردد کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز تصریح کرد: آزاد راه کرج به قزوین و بالعکس نیز طی هفته گذشته 495 هزار و 901 خودرو تردد کرده است.



عطرچیان گفت: میانگین تردد از محور کرج به قزوین روزانه 70 هزار و 843 خودرو بوده است.



وی افزود: محور کرج به چالوس و بالعکس مقطع آدران 85 هزار و 741 خودرو تردد کرده است که طور میانگین روزانه 12 هزار و 248 خودرو از این محور تردد کرده است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز اظهار داشت: محور ماهدشت به اشتهارد و بالعکس نیز 11 هزار و 277 خودرو تردد کرده است که به طور میانگین روزانه 15 هزار و 896 خودرو از این محور تردد کرده است.