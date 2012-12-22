دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه زنجان در عرصه پژوهشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر پرتوی افزود: این دانشگاه امکانات خوبی را در اختیار دارد و هم اکنون با فضای آموزشی، امکانات وسیع پژوهشی، کارگاه‎ها، آزمایشگاه‎ها و کتابخانه‎های مجهز و سازماندهی خوبی که در بدنه هیئت علمی و دانشجویی داشته، توانسته است موفقیت‌‎های پژوهشی چشم‌گیری به دست آورد.

وی یادآورشد: در پنج سال اخیر زیربنا و فضای آموزشی این دانشگاه از 50 هزار مترمربع به 140 هزار مترمربع رسیده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان از بهره برداری دانشکده فنی و مهندسی شهید دکتر مجید شهریاری در سال آینده خبرداد. پرتوی گفت: این دانشکده با زیربنای 10هزار مترمربع آماده بهره برداری است و در این راستا پروژه های سالن ورزشی مجتمع امام خمینی(ره) با پنج هزار مترمربع و یک سالن چند منظوره با چهار سالن اختصاصی در سال آینده به بهره برداری می رسند. وی ادامه داد: در این راستا سلف سرویس مرکزی دانشگاه با هفت هزار مترمربع که برای بوفه های مدرن و سالن غذا خوری مجزا برای کارکنان و اساتید در نظر گرفته شده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان یادآورشد: با بهره برداری این پروژه ها با احتساب محوطه سازی فضای آموزشی و زیربنای دانشگاه به 25 هزار متر مربع می رسد. پرتوی گفت: هم اینک طرح‎های پژوهشی در دست اجرا این دانشگاه 99 طرح و طرح‎های پژوهشی خاتمه یافته نیز 154 طرح می‌باشد. وی افزود: همچنین 134 مقاله در کنگره‌های بین‎المللی خارج از کشور از سوی اساتید این دانشگاه شرکت کرده، 159 مقاله در کنگره‎های بین‌المللی داخل کشور، 479 مقاله در همایش‎های ملی و 233 مقاله در مجلات ISI که از مجلات معتبر بین‌المللی چاپ شده که از این میزان 63مقاله سهم امسال بوده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تصریح کرد: 40 همایش علمی و 60 سخنرانی علمی در این دانشگاه برگزار و پنج فقره اختراع نیز به نام این دانشگاه ثبت شده است.

تکثیر گیاهان پوششی در فضای سبز سطح شهر زنجان آغاز شد

مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری زنجان از آغاز تکثیر گیاهان پوششی موجود در فضای سبز سطح شهر خبر داد.



محمد ملک محمدی افزود: سال گذشته برای نخستین بار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان اقدام به قلمه گیری و ازدیاد گیاهان پوششی موجود در فضای سبز سطح شهر در تولیدات فضای سبز منطقه 1و2 کرد.

وی یادآورشد: گیاهان تکثیرشده در سال کاری گذشته در سطح فضاهای سبز جدیدالاحداث کاشته شد.

ملک محمدی افزود: با توجه به نتیجه مطلوب به دست آمده از تکثیر گیاهان پوششی در سال گذشته و نیاز فضای سبز به استفاده از گیاهان جایگزین و ایجاد تنوع به جای کاشت گیاهان تکراری که سالها در فضای سبز کاشته شده امسال همزمان با سرد و مساعد شدن دما سازمان پارکها تکثیر و ازدیاد گیاهان پوششی در حجم وسیع را آغاز کرده است.

مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری زنجان، نیاز آبی کم وسریع الرشد بودن را از عمده مزایای گیاهان پوششی اعلام کرد و گفت: این گیاهان در مدت زمان کوتاه سطح خاک را کاملا پوشش داده و سازگاری بالایی نسبت به عوامل نامساعد محیطی دارند.

برترین های پارک علم و فناوری زنجان انتخاب شدند

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، شرکت‌‌های پیشرو، فناوران برتر و کارکنان نمونه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مورد تقدیر قرار گرفتند.



شرکت نوپردازان داده‌ای آداک به عنوان شرکت پیشرو در ساختار، شرکت پویش الکترونیک زنجان به عنوان شرکت پیشرو در بازار و شرکت توسعه اتوماسیون فرابین صنعت به عنوان شرکت پیشرو در فناوری برگزیده شدند.



در این مراسم مهندس محمدرضا زاهدی برای تامین نیازهای فناوری صنایع محلی، مهندس بهروز عباس زاده برای تجاری سازی ایده فناورانه و مهندس احسان اعرابی برای اختراع و ابتکار به عنوان فناوران برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین مهندس جواد نوروزی به عنوان نماینده شرکت های فناور، مهندس زهرا رمضان زاده و مهندس صادق وزیری به عنوان مدیران نمونه، مهندس هدی نعمت پور و مهندس سعید نصیری به عنوان کارکنان نمونه شرکت ها شایسته تقدیر شناخته شدند.

جلیل خاوندگار، رییس پارک علم و فناوری استان زنجان بابیان اینکه اکثر اعضا این پارک اعم از مدیران و کارکنان به دلیل تلاش در پیشتازی پارک علم و فناوری زنجان شایسته تقدیر هستند، ظرفیت های جدید پارک علم و فناوری و مرکز رشد فاز را برای پذیرش اساتید، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و صاحبان ایده های فناورانه اعلام کرد.