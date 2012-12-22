  1. اقتصاد
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

افندی زاده به مهر اعلام کرد:

افزایش 10 درصدی راهدارخانه‌ها/ نصب 40 دستگاه هواشناسی در گردنه‌ها

افزایش 10 درصدی راهدارخانه‌ها/ نصب 40 دستگاه هواشناسی در گردنه‌ها

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه 10 درصد به تعداد راهدارخانه های کشور افزوده شده است، گفت: امسال 40 دستگاه هواشناسی جاده‌ای در برخی از گردنه‌های کشور نصب شده است.

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه 10 درصد به تعداد راهدارخانه ها در کشور افزوده شده است، گفت: امسال برای آگاهی از وضعیت آب و هوایی جاده‌ها با کمک سازمان هواشناسی، 40 دستگاه هواشناسی جاده‌ای در برخی از گردنه‌های کشور نصب شد تا اطلاعات آب و هوایی هر 3 دقیقه از این گردنه‌ها به راهدارخانه‌ آن منطقه، سازمان راهداری و مرکز مدیریت راههای کشور ارسال ‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بنا به دستور وزیر، مکان تجهیز تمام کارگاه‌های راهسازی پس از اتمام پروژه به راهدارخانه تبدیل می‌شود، گفت: امسال 2 هزار گشت راهداری در جاده‌های کشور مستقر هستند و بیش از 11 هزار و 500 راهدار در قالب 1400 اکیپ با حضور در جاده‌های کشور به هموطنان خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی به اهمیت راهداری و تأمین ایمنی راه‌ها به خصوص در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: در 24 استان کشور از طریق بیش از 350 دوربین نظارت تصویری، اطلاعات و وضعیت راههای کشور در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

افندی زاده با اشاره به کاهش 14.3 درصدی تلفات جاده‌ای در سال گذشته گفت: در هفت ماه سال‌جاری، این رقم به پنج درصد رسیده است که امیدواریم تا پایان سال به حداقل 10 درصد برسد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: با توجه به تنوع آب و هوایی در کشور، کسب اطلاعات لازم برای انجام سفر ضروری است.

کد مطلب 1772516

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