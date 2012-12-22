شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه 10 درصد به تعداد راهدارخانه ها در کشور افزوده شده است، گفت: امسال برای آگاهی از وضعیت آب و هوایی جادهها با کمک سازمان هواشناسی، 40 دستگاه هواشناسی جادهای در برخی از گردنههای کشور نصب شد تا اطلاعات آب و هوایی هر 3 دقیقه از این گردنهها به راهدارخانه آن منطقه، سازمان راهداری و مرکز مدیریت راههای کشور ارسال شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بنا به دستور وزیر، مکان تجهیز تمام کارگاههای راهسازی پس از اتمام پروژه به راهدارخانه تبدیل میشود، گفت: امسال 2 هزار گشت راهداری در جادههای کشور مستقر هستند و بیش از 11 هزار و 500 راهدار در قالب 1400 اکیپ با حضور در جادههای کشور به هموطنان خدمترسانی میکنند.
وی به اهمیت راهداری و تأمین ایمنی راهها به خصوص در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: در 24 استان کشور از طریق بیش از 350 دوربین نظارت تصویری، اطلاعات و وضعیت راههای کشور در اختیار مردم قرار داده میشود.
افندی زاده با اشاره به کاهش 14.3 درصدی تلفات جادهای در سال گذشته گفت: در هفت ماه سالجاری، این رقم به پنج درصد رسیده است که امیدواریم تا پایان سال به حداقل 10 درصد برسد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: با توجه به تنوع آب و هوایی در کشور، کسب اطلاعات لازم برای انجام سفر ضروری است.
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