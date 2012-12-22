کمپهای غیرمجاز ترک اعتیاد گلستان جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: اعتیاد یک موضوع خانمانسوز است و قطعاً نظام هزینه های هنگفتی را صرف مبارزه با این بلای خانمانسوز می کند ، لذا کاهش آسیبهای وارده از ناحیه مواد مخدر یک رسالت عقلانی ، قانونی و اعتقادی است.

وی تصریح کرد : مردم از نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی انتظار دارند با نگاه عملیاتی، مکانهایی را که خرید و فروش مواد مخدر در آن صورت می گیرد در کمترین زمان ممکن مورد پاکسازی قرار داده و در دستگیری و مجازات عوامل توزیع مواد مخدر در جامعه و بین جوانان کمترین مماشاتی بخرج ندهند.

کانکس امداد و نجات در 33 روستای گلستان راه اندازی شد

معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: در خصوص حوادث غیر مترقبه کانکس های امداد ونجات در 33 روستا راه اندازی شده است تا در زمان حوادث غیر مترقبه بتوانند امکانات اولیه را دردسترس داشته باشند.

عبدالرضا دادبود با بیان اینکه ما باید خلاقانه به موضوعات بنگریم تصریح کرد: توسعه صنایع دستی وگردشگری می تواند کمک شایانی به اقتصاد روستاها داشته باشد.



عملکرد فرمانداریهای استان در سال 90 ارزیابی می شود

معاون دفتر بازرسی مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری گلستان گفت: با حضور بازرسان ویژه ازسوی وزارت کشور،عملکرد فرمانداریهای استان در سال 90 ارزیابی می شود.

هانی محمدی با بیان اینکه این ارزیابی در راستای ارزیابی عملکرد سال 90 فرمانداریهای سراسر کشور انجام می گردد، اظهار داشت :براساس شاخص های کلی وجزئی ،جداول ودستوالعمل بهره برداری از شاخص ها فرمانداریها مورد ارزیابی قرارمی گیرند.



وی با بیان اینکه این ارزیابی ها مراحل ومقدماتی دارد که از قبل انجام شده است ،افزود : در مرحله اول پس از انجام خود ارزیابی توسط فرمانداریها وارائه مستندات ،دفتر بازرسی مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری نسبت به ارزیابی وپایش مستندات این مرحله اقدام نموده است وسپس ارزیابی نهایی توسط بازرسین اعزامی از سوی وزارت کشور انجام می شود.

ارائه 300 برنامه ورزشهای بومی در روستاهایی گلستان

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان از ارائه 300 برنامه در قالب ورزش‎های بومی در سطح روستاها خبر داد و گفت: این برنامه‎ها با محوریت دهیاران برای ایجاد فضای شاد و مفرح در روستاها انجام می‎شود.



حسین نوروزی از راه‌اندازی کمیته روستایی ستاد تسهیلات سفر برای نخستین بار در گلستان خبر داد و عنوان کرد: این کمیته از امسال به عنوان کمیته 12 گانه که یک کمیته اصلی با 11 کمیته در ستاد تسهیلات انجام وظیفه می‎کند تا برنامه‎ریزی دقیق‎تر در تعطیلات نوروز و تابستان انجام شود.



وی بیان داشت: در حوزه فرهنگی تفاهم‌نامه‎ای با سازمان تبلیغات اسلامی استان در تعدادی از روستاها برای برگزاری محافل انس با قرآن در ماه رمضان منعقد شد که مورد استقبال روستاییان قرار گرفت و بنا داریم تا خانه‎های قرآنی را در روستاها تجهیز کنیم.