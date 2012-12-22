کارگاه هنری آموزش تعزیه در شهرستان بهمئی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد نمازی صبح شنبه در بازدید از این کارگاه آموزشی افزود: کمرنگ بودن هنر تعزیه در شهرستان بهمئی یک خلاء بزرگ فرهنگی وهنری محسوب می شد که برای رفع این نقصان اقدام به برگزاری این کارگاه کردیم.

وی بیان داشت: در این کارگاه آموزشی هنرمندان شهرستان با هنر تعزیه خوانی و اجرای این هنر مذهبی آشنا می شوند.

نمازی افزود: در پایان این دوره آموزشی یک گروه تعزیه خوان از میان برگزیدگان دوره، تشکیل شده و در مناسبتهای مختلف به اجرای تعزیه می پردازند.

وی با اشاره به نقش تعزیه در تبیین حادثه عاشورا، عنوان کرد: تعزیه خوانان، با نقل و اجرای حوادث عاشورا، معرفت و آگاهی عزاداران را نسبت به سیره اهل بیت (ع) و بیان مصیبت‌های وارده بر ایشان افزایش می دهند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهمئی، دلیل ماندگاری تعزیه را نسبت به سایر هنرها، مردمی بودن آن دانست و افزود: شأن و وقار این هنر باید حفظ شود زیرا اثرات مثبت اجتماعی و تأثیرات عمیق روحی و اخلاقی تعزیه بر جامعه اتکار ناپذیر است.