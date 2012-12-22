ورود متکدیان زن از سایر شهرها به آبادان/ مقابله با قلیان متولی ندارد

سرهنگ احمد چنداز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هماهنگیهای به عمل آمده، گروهی برای جمع آوری و خروج آنان از شهر به محل اعزام شده اند.

وی با تاکید بر ضرورت وجود محلی برای نگهداری متکدیان اظهار کرد: به رغم کارهای فراوان انجام شده در خصوص جمع آوری متکدیان، متاسفانه به دلیل نبود محلی برای نگهداری آنان، این افراد پس از خروج از شهر بعد از مدت اندک مجددا به شهر باز می گردند.



چنداز در خصوص راه اندازی محلی برای نگهداری متکدیان در آبادان تصریح کرد: انجام این کار نیاز به صرف هزینه های بسیار دارد که چنین توان مالی در شهر وجود ندارد.



به گفته وی، اکثر متکدیان از سایر شهرهای استان و حتی دیگر استانهای کشور به آبادان می آیند که در تمامی موارد نیز نیروی انتظامی با جدیت وارد عمل شده و اقدام به جمع آوری و خروج آنها از شهر کرده است.



فرمانده منطقه انتظامی آبادان از مسئولان امر خواست تا در این خصوص چاره اندیشی کنند.



مراکز عرضه قلیان در آبادان متولی خاصی ندارد

چنداز همچنین در خصوص جمع آوری و مبارزه با عرضه قلیان در این شهر گفت: متاسفانه مراکز عرضه قلیان در شهر متولی خاصی ندارد.



چنداز افزود: از یک سو مجوز فروش برای این دسته از افراد صادر می شود و از سویی دیگر مسئولان فروش و عرضه آن را منع می کنند که این مسئله خود موجب بروز مشکلات می شود.



وی با اشاره به اینکه قلیان یکی از ابزارهای سنتی قهوه خانه ها به شمار می رود، اظهار کرد: برای راه اندازی قهوه خانه مجوزهای لازم با پیش بینی تمامی موارد ازجمله عرضه قلیان ارائه شده از این رو برخورد با اینگونه موارد به خودی خود منتفی خواهد بود.



فرمانده منطقه انتظامی آبادان همچنین در خصوص مراکز عرضه قلیان در پارکها و سایر مراکز تفریحی که اجتماع شهروندی در آنجا وجود دارد، تصریح کرد: به صورت مرتب با اینگونه مراکز برخورد و تذکرات لازم ارائه می شود.



به گفته وی در صورت وجود دستورالعمل نسبت به بستن این گونه مراکز اقدام می کنیم ضمن اینکه در موضوع عرضه قلیان نیاز به بازنگری در قانون داریم.