وحوش استان قزوین سرشماری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقا فرهادی در این باره اظهارداشت: این سرشماری از 22 آذرماه آغاز شده بود که به علت بارش برف و سرمای شدید در ارتفاعات چند روز متوقف شد و به دلیل مناسب شدن شرایط جوی ادامه عملیات از سرگرفته شد.

فرهادی با اشاره به انجام مرحله اول عملیات سرشماری حیات وحش در تابستان هدف از انجام عملیات مرحله دوم را بررسی وضعیت جمعیت گونه های شاخص استان از جمله آهو، قوچ و میش، کل و بز و همچنین وضعیت زیستگاه های حیات وحش و عملکرد محیط زیست درحوزه تنوع زیستی، و نیز شناسایی معضلات و عوامل تهدید در حوزه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی بیان کرد.

وی تصریح کرد: این سرشماری با مشارکت کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست، علاقه مندان به محیط زیست و همچنین نظارت سازمان مرکزی در حال انجام است.

این مقام مسئول در خصوص مناطق مورد بررسی بیان کرد: این عملیات در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین از جمله مناطق تیراندازی و شکار ممنوع طارم سفلی، الموت شرقی و غربی، آبگرم، آوج و منطقه حفاظت شده باشگل انجام خواهد شد.

فرهادی در پایان یادآورشد: همزمان با عملیات سرشماری گونه های شاخص استان، وضعیت جمعیت پرندگان خشکزی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرکت قزوین در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین، از شرکت این اداره کل در دوازهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست خبر داد.

فرهادی در این باره اظهارداشت: این نمایشگاه با حضورسازمان محیط زیست، ادارات کل محیط زیست استانها، سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست و همچنین صنایعی که اقدامات زیست محیطی برای رفع آلایندگی داشته اند در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

وی، هدف از شرکت در این نمایشگاه را معرفی جاذبه های طبیعی و حیات وحش استان قزوین و همچنین ارائه عملکرد و آثارپژوهشی عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در خصوص مطالب و دستاوردهای استان قزوین دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی بیان کرد: به منظورمعرفی هر چه بهتر استان تعدادی ازتاکسیدرمی ها و عکس های گونه های شاخص استان، تجهیزات آزمایشگاهی، عملکرد چند سال اخیر این اداره کل و همچنین دستاوردهای پژوهشی استان به نمایش گذاشته شد.



فرهادی در پایان با اشاره به افزایش فرهنگ زیست محیطی در سال های اخیر، برگزاری این نمایشگاهها را کمک برای ارتقاء این فرهنگ دانست.

دوازهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران از 29 آذر ماه لغایت 2 دی ماه با حضور 500 شرکت داخلی و خارجی برگزار شد.