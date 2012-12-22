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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

شیخ زاده خبر داد:

اولین کنگره ملی شهدای سرباز در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

اولین کنگره ملی شهدای سرباز در سیستان و بلوچستان برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با سراسر کشور اولین کنگره ملی شهدای سرباز سیستان و بلوچستان در سه منطقه استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده ظهر شنبه در ستاد برگزاری اولین کنگره ملی شهدای سرباز استان که در استانداری برگزار شد، تعداد شهدای سرباز سیستان و بلوچستان را 455 شهید اعلام کرد و اظهار داشت: این کنگره با هدف تکریم مقام و منزلت شهدای سربازی که برای اعتلای ارزش های انقلاب و دفاع مقدس در عرصه های مختلف به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند، همزمان با سراسر کشور در سه منطقه استان برگزار می شود.

وی گفت: این مراسم در منطقه سیستان در شهرستان های زابل، زهک و هیرمند، در زاهدان در شهرستان های زاهدان، خاش، سراوان، مهرستان و سیب و سوران و در ایرانشهر در شهرستان های ایرانشهر، دلگان، چابهار، کنارک، نیکشهر و سرباز به طور همزمان هجدهم دیماه سالجاری برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه شهدا به تبعیت از حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و قیام کربلا برای حفظ اسلام و انقلاب جانفشانی کردند، افزود: این کنگره باید هرچه باشکوه تر در استان برگزار شود.

کد مطلب 1772525

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