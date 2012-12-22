  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

با تصویب دولت/

کهگیلویه و بویراحمد صاحب یک شهر جدید شد

کهگیلویه و بویراحمد صاحب یک شهر جدید شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: با تصویب دولت یک شهر دیگر به شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و با هدف توزیع بهینه و عادلانه خدمات، با ایجاد یک شهر جدید در استان کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرد.

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، روستای "برآفتاب" از توابع شهرستان کهگیلویه را پس از ادغام با روستای "اسلام آباد مشایخ" به شهر تبدیل کردند.

از این پس این شهر جدید به نام شهر "سرفاریاب" شناخته می شود.

با تصویب شهر "سرفاریاب"، تعداد شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد به 17 شهر افزایش یافت.
 

کد مطلب 1772526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید