کهگیلویه و بویراحمد صاحب یک شهر جدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و با هدف توزیع بهینه و عادلانه خدمات، با ایجاد یک شهر جدید در استان کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرد.

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، روستای "برآفتاب" از توابع شهرستان کهگیلویه را پس از ادغام با روستای "اسلام آباد مشایخ" به شهر تبدیل کردند.

از این پس این شهر جدید به نام شهر "سرفاریاب" شناخته می شود.

با تصویب شهر "سرفاریاب"، تعداد شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد به 17 شهر افزایش یافت.

