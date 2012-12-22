سه عکاس کرمانشاهی در جشنواره های بین المللی درخشیدند

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن عکاسان کرمانشاه از فعالترین انجمن هایی است که زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه مشغول به فعالیت اند.

وی افزود: هفته گذشته انتخابات این انجمن برگزار شد و هیئت امنای آن مشخص شدند.

وی با اشاره به عناوینی که اخیرا اعضای این انجمن در جشنواره های بین المللی کسب کردند گفت: محسن رشیدی که از اعضای انجمن عکاسان کرمانشاه است اخیرا موفق به کسب مدال طلای جشنواره بین المللی عکس در کشور مصر شد.

تیموری تصریح کرد: موضوع این جشنواره آزاد بوده و محسن رشیدی توانست در رقابت با آثاری که از کشورهای مختلف به این جشنواره ارسال شده بود مقام اول را کسب کند، این افتخار بزرگی برای کرمانشاه و ایران است.

وی گفت: همچنین علیرضا قمری از دیگر اعضای انجمن عکاسان کرمانشاه در جشنواره بین المللی عکس امارات متحده عربی حائزمقام دوم شد و مدال نقره این جشنواره را به خود اختصاص داد.

وی افزود: در همین جشنواره محمد حسین شیریان که یکی از فعالترین اعضای انجمن عکاسان کرمانشاه است، توانست با یک اثر به دور نهایی این جشنواره راه یابد و در جمع کسانی باشد که آثارشان به مرحله داوری گذاشته شده است.

مدیر ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: انجمن عکاسان کرمانشاه دو روز در هفته جلساتی را زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه برگزار کرده و به نقد و بررسی آثار عکاسان عضو این انجمن می پردازد.

دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه از مردم میانمار حمایت می کند

طی اقدامی انسان دوستانه دانشکده فرهنگ و هنر جامع علمی کاربردی کرمانشاه با نوشتن طوماری حمایت خود را از مردم مظلوم میانمار اعلام کرد و از دانشجویان و اساتید این دانشگاه خواستار کمک مادی و معنوی به آنان شد.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی واحد فرهنگ و هنر کرمانشاه در خصوص این اقدام به خبرنگار مهر گفت: حمایت از مردم ستمدیده میانمار وظیفه همه مسلمانان جهان است.

بهرام فاضلی افزود: دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر کرمانشاه در راستای جذب توجه عمومی به موضوع و راهکارهای برای فراموش نشدن شهدا، آوارگان و نسل کشی مردم میانمار اقدام به تهیه طوماری کرده و از هر تلاشی در این زمینه کوتاهی نمی کند.

فاضلی ادامه داد: دانشگاه ما با همکاری دانشجویان و دیگر مسئولان حمایت خود را با طراحی این طومار به همگان اعلام کرد و انشاالله در مراحل بعد گام های بلندتری بر خواهیم داشت در راه حمایت از مظلومان جهان بالاخص مسلمانان تلاش می کنیم که شاید دیگر این رفتارهای غیر انسانی صورت نگیرد.

وی گفت: میانمار کشوری است در آسیای جنوب شرقی که از شمال شرقی با کشور چین، از شرق با لائوس، از جنوب شرقی با تایلند، از غرب با بنگلادش و از شمال غربی با هند مرز مشترک دارد.

فاضلی افزود: مساحت کشور میانمار675 هزار و 800 کیلومتر مربع است و دومین کشور بزرگ آسیای جنوب شرقی است.

وی تصریح کرد: خشونت در این کشور از آنجایی شروع شد که دولت ژنرال وین به روی کار آمد و رفتن به حج را برای مسلمین ممنوع اعلام کرد.

فاضلی بیان داشت: دولت ظالم میانمار جنایت های هولناکی را در حق مردمش انجام داده و مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و زنان این دیار در جلوی چشم مردم مورد تجاوز قرار می گیرند.

وی خاطر نشان کرد: تعداد بی شماری از از مردم بی گناه این کشور به شهادت رسیده اند و آنان که زنده هستند اسیر سرما، گرسنگی، بی پناهی و بیماری های خطر ناک هستند، گناه این مردم چیست؟ مسلمان بودن؟! این وحشیانه ترین کاری است که می توان در حق انسانیت انجام داد.

رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه ادامه داد: تنها کاری که از دست ما برای برادران و خواهران مسلمان ما بر می آید همدردی و جلوگیری از به فراموشی سپردن آنهاست.

وی گفت: امضاء کنندگان این طومار با محکوم کردن جنایاتی که در جهان علیه مسلمانان به وقوع پیوسته، و با تاکید بر محکومیت قتل عام مسمانان بی گناه و بی دفاع میانمار که تعداد زیادی از آنها شهید شده و ما بقی و بازماندگان آنان از خانه، کاشانه و سرزمین خود آواره شده اند را می رساند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اکنون مردمان میانمار در آستانه ی فصل زمستان در شرایط تاسف باری قرار دارند حمایت خود را در دو بعد مادی و معنوی از این عزیزان اعلام کرده و در آستانه ی اربعین حسینی از تمام انسان های آزاد خواه جهان می خواهیم با تاسی به مظلومان جهان در جهت تسکین درد و اندوه بیشمار مسلمانان اقدامی عملی کنند.