به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پیش از ظهر شنبه در حاشیه اجرای عمومی نمایش "نوای عشق" از در اختیار نداشتن سالن نمایش برای اجرای عمومی نمایش‌های تولید شده توسط هنرمندان هم استانی در سال جاری انتقاد کرد و اظهار داشت: به علت در اختیار نداشتن سالن بین هفتم وهشتم طرح آخر هفته با تئاتر وقفه پنج هفته ایجاد شد.

وی ادامه داد: در مهرماه سال جاری و با حضور استاندار محترم دو سالن نمایش جدید در مجتمع فرهنگی وهنری بوشهر افتتاح شده ولی به خاطر اینکه این سالن ها هنوز از سوی پیمانکار تحویل داده نشده متاسفانه انجمن برای دریافت سالن با مشکلات زیادی روبرو است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از شش نمایش برای شرکت در جشنواره‌های مختلف و اجرای عموم در مرکز استان در حال تمرین هستند، ولی نبود فضای مناسب برای تمرین گروه‌های فوق از دیگر دغدغه‌های این انجمن است.

مظفری خاطرنشان ساخت: ما از مهرماه امسال طرحی را برای اجرای عمومی نمایش های تولید شده در سال 1391 تهیه و اجرایی کردیم که با استقبال خوب هنرمندان روبرو شد ولی بعد از گذشت چند هفته اعلام کردند که پیمانکار سالن‌ها را دیگر تحویل نمی‌دهد و اجراها تعطیل شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی بیان داشت: این در حالی است که بیشتر اجراهایی که مجال برای اجرا پیدا نکردند نمایش‌های مذهبی بودند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر مشکل با در اختیار گذاشتن یکی از سالن‌ها به صورت موقت حل شده ولی هنوز سالن اصلی اجراهای عمومی در اختیار این انجمن قرار نمی‌گیرد.