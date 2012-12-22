به گزارش خبرنگار مهر، اکبر دفاعی پیش از ظهر شنبه در جمع اعضای اتحادیه سنگبریهای استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر یکهزار کارخانه سنگبری در شهرک صنعتی محمودآباد فعالیت میکنند، اظهار داشت: دورنماها برای توسعه صنعت سنگ باید بلند باشد.
وی با تاکید بر اینکه صنعت سنگ کشور باید در بازارهای جهانی به جایگاه ویژه و مناسبی دست پیدا کند، ادامه داد: صنعت سنگ اصفهان باید با بهبود و تقویت وضعیت خود باید در بازارهای جهانی به جایگاه ویژهای دست پیدا کند.
رئیس اتحادیه سنگ شهر اصفهان با اشاره به اینکه مسئولان باید با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به بهبود وضعیت سنگ در استان اقدام کنند، بیان داشت: در حال حاضر صنعت سنگ در استان اصفهان با وضعیت خاصی مواجه شده است.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مجموعههای فعال در بخش صنعت سنگ استان در حالت تعطیل شدن ناچاری قرار دارند، اضافه کرد: تمام واحدهای سنگبری و فعالان عرصه صنعت سنگ در استان نسبت به پرداخت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده گلایهمند هستند.
دفاعی با بیان اینکه این افراد نمیدانند زمانی که پولی از سوی دولت دریافت نکردهاند چرا باید این مالیات را پرداخت کنند، تصریح کرد: وضعیت پس از تعطیل شدن کارخانهها باید اصلاح شود و ماشینآلات موجود در این کارخانهها نیز باید نوسازی شود.
وی با اشاره به اینکه دولت باید نسبت به وضعیت صنعت سنگ در سراسر کشور بیدار باشد و نسبت به ساماندهی وضعیت صنعت سنگ چارهاندیشی کند، افزود: توسعه صنعت سنگ اصفهان در گروی بازسازی و نوسازی است.
رئیس اتحادیه سنگ شهر اصفهان با اشاره به اینکه با تعطیل شدن کارخانههای سنگبری در استان چرخه فعالیت صنعت سنگ استان فلج میشود و فعال شدن مجدد این کارخانهها پس از تعطیل شدن آنها امکانپذیر نیست، گفت: ایجاد اشتغال برای جوانان به عنوان مهمترین راهکار برای کاهش درصد بالایی از مشکلات موجود در جامعه است.
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