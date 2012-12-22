توسعه صنعت سنگ نیازمند مدیریت صحیح و قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عموتقی پیش از ظهر شنبه در جمع اعضای اتحادیه سنگ‌بری‌های استان اصفهان با بیان اینکه با وجود گذشت 33 سال از عمر انقلاب اسلامی ایران هنز یک حلقه مفقوده در زنجیره صنعت سنگ وجود دارد، اظهار داشت: دولت هیچ حمایتی از مجموعه‌های فعال در بخش صنعت سنگ نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جامعه به سمت و سویی حرکت کرده است که تمام مجموعه‌های فعال در سطح شهر‌ها و مناطق موجود در سطح کشور تنها به فکر دست‌یابی به منافع خود هستند، ادامه داد: از سال‌های گذشته تاکنون صحبت‌هایی از سوی مسئولان و دولت در راستای توسعه صنعت سنگ در کشور ارائه شده است.

عضو هیئت مدیره تعاونی سنگ اصفهان با اشاره به اینکه اما تمام این صحبت‌ها شعار بوده و جنبه عملیاتی نداشته و مردم و به ویژه اصناف فعال در حوزه صنعت سنگ برای توسعه اقتصادی کشور به حمایت و کمک‌های دولتی نیازمند هستند، بیان داشت: کشور برای توسعه نیازمند خروج از بن‌بست ایجاد شده در مسیر توسعه صنعت سنگ است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیاری در زمینه صنعت سنگ در استان وجود دارد و راهکار‌های مورد نیاز برای پیشرفت در زمینه صنعت سنگ باید ارائه شود، اضافه کرد: مردم نیز باید در راستای ساماندهی وضعیت صنعت سنگ کمک‌های لازم را انجام بدهند.