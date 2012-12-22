ارتقای کیفیت نان در قم باید مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور در مراسم معارفه مدیر جدید شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی استان قم که با حضور جمعی از مسئولین و مدیران اتحادیه ها و شرکتهای آرد استان برگزار شد به اهمیت نان در تغذیه مردم اشاره کرد و اظهار داشت: ارتقای کیفیت آن از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد زیرا نان قوت غالب مردم بوده و تمام اقشار مردم و بخصوص قشر کم در آمد نیز از آن استفاده می کنند.



وی اذعان داشت: با توجه به وجود زائرین و مجاورین حرم مطهر و حساسیتهای استان از منظر استاندار قم و لزوم هماهنگی بین دستگاهی توام با همدلی و اهمیت نان در تغذیه اغلب مردم و ارتقای کیفیت آن از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.



متولی صنعت، معدن و تجارت استان قم به جایگاه سازمان و زیرمجموعه آن اشاره نمود و گفت: 82 درصد اقتصاد استان مربوط به این سازمان و 4 درصد کشاورزی است و هر موضوعی اعم از صنفی، صنعتی، معدنی و تجاری به سازمان صنعت، معدن و تجارت بر می گردد.



وی در ادامه از آقای زارعی خواست تا با استعانت از خداوند متعال به استان نگاه ویژه ای داشته باشد و بی نظمی، واگرایی و تنش درکار استان قم به برکت وجود کریمه اهل بیت(ع) مفهومی ندارد و اعتماد و وفاق باید حفظ شود و انتظار از ایشان این است که فونداسیون و پایه مستحکم اعتمادی را در نظر داشته باشندکه به فرمایش مقام معظم رهبری؛ خدمت به شهر قم ، خدمت به آبروی نظام است و تامین کالای اساسی مردم از مهمترین اولویت های این سازمان و زیر مجموعه آن می باشد.



همراهی اتحادیه نانوایان در اجرای هدفمندی یارانه‌ها



عالی پور یکی از موارد مهم در فعالیت های آن شرکت را رو دررویی و مواجهه با عمده مردم ذکر نمود و گفت: اعتمادی که به این بخش از جانب مردم وجود دارد و با اتفاق نظر در مجموعه مدیریت یکپارچه استان، هیچ مشکلی در این بخش بحول وقوه الهی وجود ندارد.



درادامه مراسم، معاون اداری مالی شرکت غله ایران از همراهی اتحادیه نانوایان در بحث اجرای هدفمندی یارانه ها تشکر کرد و با تاکید بر اهمیت نان به عنوان کالای غذایی اساسی، افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خیرات و برکات زیادی برای کشور به ارمغان آورده به گونه ای که می توان اذعان داشت که تنها راه نجات کشور در اجرای آن بود.



وی درپایان اظهار داشت: از خدمات آقای اعلاء رحیمی در منطقه چهار شرکت غله کشور استفاده خواهد شد.



فرهاد زارعی طی حکمی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ومدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی ایران و با تصویب مجمع عمومی به سمت مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی استان قم منصوب شد.



واحد صنعتی لینا از قم در هشتمین همایش ملی قهرمانان صنعت کشور تندیس طلایی گرفت



در هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که با حضور مقامات و مسئولین ملی و استانی مرتبط به صنعت در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد شرکت صنایع غذایی لینا به عنوان برگزیده ملی جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد کشور انتخاب شد و تندیس طلایی قهرمان ملی صنعت را از آن خود کرد.



رئیس شازمان صنعت، معدن و تجارت قم هدف از برگزاری همایش‌های نظیر این همایش را ارج نهادن به تجربیات بزرگان صنعتی، معرفی و قدردانی از نخبگان صنعت و تجارت کشور، ایجاد بستری مناسب برای شناخت توانمندی های داخلی، تجلیل از همت، تلاش و دانش کارآفرینان و انتقال تجربیات بین نسلی و ایجاد زمینه های تلفیق بین تجربه دیروز و دانش امروز دانست.



یونس عالی پور افزود: فعالیت این واحد منجر به اشتغالزایی ۴۵۰ نفر بصورت مستقیم و دو هزار نفر بطورغیر مستقیم شده است، همچنین تا پایان سال92 فعالیت شرکت لینا در فاز دوم صنایع غذایی درزمینی بالغ بر۱۶ هکتار و جذب ۱۲۰۰ نفر نیروی جدید گسترش خواهد یافت.



وی اذعان داشت: همدلی و همراهی مقامات عالی رتبه ملی و استانی درکنار صنعتگران و فعالان عرصه تولید در شرایط تحریمی فضای انگیزشی تولید و صادرات را متحول می کند و بیش از پبش باعث ترغیب فعالان این عرصه می گردد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در ادامه ضمن قدردانی از زحمات و حمایتهای استاندار قم به جهت حمایت از تولید، اشاره نمود: استاندار قم علیرغم مشغله کاری زیاد، تنها استانداری بود که در مراسم هشتمین همایش ملی قهرمانان صنعت کشور حضور یافت.



لازم بذکر است تندیس همایش ملی قهرمانان صنعت ایران یکی از معتبرترین جوایزی است که در عرصه تجلیل از برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی هر ساله برگزار و از مدیران این شرکت ها و سازمان ها در مراسمی باشکوه تجلیل به عمل می آید.

