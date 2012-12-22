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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

بشارتلو:

دفاتر ICT روستایی گرگان زیان ده هستند

دفاتر ICT روستایی گرگان زیان ده هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون شرکت پست گلستان با اشاره به وجود 43 دفترICT روستایی در شهرستان گرگان افزود: از این تعداد فقط 12 دفتر با فعالیت اندک مشغولند و این روند برای مجموعه زیان ده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی بشارتلو ظهر شنبه در جمع اعضای شورای شهر گرگان افزود: اگر برون سپاری و واگذاری خدمات سایر دستگاهها را به پست داشته باشیم با توجه به فضای موجود، دوطرف منتفع خواهیم شد.

وی تاکید کرد: با تشدید خدمات پست در شهر انتظار می رود با سپردن خدمات سایر ادارات از این سرمایه ملی استفاده بهینه شود.
 
وی اظهار داشت:  کیفیت در پست و معرفی برخی سرویس های نوین از جمله ای کارت(کارت پستال الکترونیکی) و بانک اطلاعاتی کدپستی ده رقمی از جمله خدمات پست است.
 
شیرخوار رئیس اداره پست گرگان با ارائه گزارشی شرایط و قابلیت های پست شهرستان، آمادگی دفتر پست سرخنکلاته جهت ارائه خدمات ادارات ثبت اسناد، ثبت املاک، تأمین اجتماعی و سایر اداراتی که در شهر شعبه ندارند را با استفاده از امکانات این دفتر اعلام کرد.
کد مطلب 1772536

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