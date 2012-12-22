دفاتر ICT روستایی گرگان زیان ده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی بشارتلو ظهر شنبه در جمع اعضای شورای شهر گرگان افزود: اگر برون سپاری و واگذاری خدمات سایر دستگاهها را به پست داشته باشیم با توجه به فضای موجود، دوطرف منتفع خواهیم شد.

وی تاکید کرد: با تشدید خدمات پست در شهر انتظار می رود با سپردن خدمات سایر ادارات از این سرمایه ملی استفاده بهینه شود.



وی اظهار داشت: کیفیت در پست و معرفی برخی سرویس های نوین از جمله ای کارت(کارت پستال الکترونیکی) و بانک اطلاعاتی کدپستی ده رقمی از جمله خدمات پست است.

شیرخوار رئیس اداره پست گرگان با ارائه گزارشی شرایط و قابلیت های پست شهرستان، آمادگی دفتر پست سرخنکلاته جهت ارائه خدمات ادارات ثبت اسناد، ثبت املاک، تأمین اجتماعی و سایر اداراتی که در شهر شعبه ندارند را با استفاده از امکانات این دفتر اعلام کرد.