همایش زنان ایثارگر استان زنجان برگزار می شود

وی ادامه داد: در جلسه قبلی کارگروه 9 مصوبه مطرح شد که از این 9 مصوبه، 6 مصوبه آن درباره طرح ملی مطلع مهر بود و بنا بود گروه روانشناسی 16 آذرماه افتتاح شود که این مراسم با رمز یا زهرا و با حضور مدیران دستگاههای مرتبط استان انجام شد.
آوازه ادامه داد: همچنین درباره تغییر سبک زندگی خانوادههای ایرانی هم دفتر امور بانوان در هفته پژوهش با همکاری حوزه علمیه الزهرای خواهران، همایش علمی فضای سایبری را برگزار کرد تا فرصتها و تهدیدها مورد بررسی قرار گیرد که قابل استفاده برای دانشگاهیان و حوزویان بود و در این همایش مسابقهای با موضوع سبک زندگی اسلامی طراحی شد.
وی افزود: نشستی با سازمانهای مردمنهاد انجام و از این سازمانها خواسته شد طرحهای خود را ارایه دهند تا قدمی عملی در تغییر سبک زندگی اسلامی برداشته شود همچنین جلسه هماندیشی با افراد صاحبنظر از حوزه و دانشگاه برگزار شد.
مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان افزود: کارگاه آموزشی حقوق زنان شاغل طی 30 ساعت با هماهنگی حوزه آموزش و پژوهش برگزار شد که خروجی خوبی داشت. همچنین طی دو ماه گذشته کارگاه آموزشی جنبش بیداری اسلامی با هماهنگی دفتر امور زنان و خانواده ریاستجمهوری برگزار شد.
آوازه یادآور شد: در گرامیداشت 7 هزار شهیده زن تفاهمنامهای بین سازمان بسیج زنان و وزارت کشور منعقد شد که در این راستا نامهای مبنی بر مشارکت در همایش زنان ایثارگر که قرار است اسفندماه سالجاری در زنجان برگزار شود، ارسال شد. همچنین اقداماتی همانند نصب یادمانی در استان، نامگذاری مراکز فرهنگی و میادین شهر به نام زنان، نصب عکس شهدای زن در تمام تابلوهای شهری و اطلاعرسانی در خصوص معرفی شهدای زن در سایتهای وزارت کشور انجام گیرد و با توجه به اینکه امسال از سوی سازمان بسیج جامعه زنان سال شهدای زن نام گرفته است که در این راستا برای عملی کردن این امر جلساتی با حضور زنان ایثارگر و زنانی که درانقلاب اسلامی پیشرو بودند.
وی ادامه داد: جلسهای هم در امور شهری برگزار شد که مصوب شد طرح طراحی شده باید حامل پیام عبودیت، ایثار، جهاد و شهادت با تأکید بر پیشرو بودن زنان زنجان در انقلاب اسلامی و برجسته کردن پیام رهبری در خصوص زن باشد و مقرر شد فراخوانی برای طراحی این طرح برای هنرمندان خبره داده شود که پس از ساخت در یکی از میادین شهر نصب گردد که برای نصب آن نیز گلشهر کاظمیه در نظر گرفته شد.
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