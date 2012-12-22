دانشکده صنعت سنگ باید در کشور راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم شفیعی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سنگ‌بری‌های شهرک صنعتی محمود‌آباد و حسین‌آباد با اشاره به اینکه صنعت سنگ نقش ویژه‌ای در راستای تولید و اقتصاد ملی دارد و این صنعت باید به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند، اظهار داشت: نگاه‌های متفاوتی در راستای کاهش مشکلات پیرامون صنعت سنگ کشور وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه چگونگی و نحوه بهبود بخشیدن به وضعیت بیمار صنعت سنگ یکی از این دیدگاه‌ها به شمار می‌رود، افزود: اتحادیه‌ها و انجمن‌های سنگ باید با اتحاد و انسجام با یکدیگر راهکار‌های موردنیاز را در راستای بهبود وضعیت بیمار صنعت سنگ اجرا کنند و روش‌های نادرست موجود در بخش صنعت سنگ را نباید به بیگانه نسبت بدهیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه تمام چالش‌های موجود در این بخش ناشی از روش‌های نادرستی است که در داخل کشور استفاده کرده‌ایم، بیان داشت: کشور بدون مالیات اداره نمی‌شود و مجموعه‌های فعال در بخش صنعت سنگ نمی‌توانند قانون مالیات بر ارزش افزوده را تغییر بدهند.

وی با بیان اینکه این مجموعه‌ها باید در راستای افزایش تولیدات سنگ در کشور و صادارات تولیدات خود به خارج از کشور چاره‌اندیشی کنند، اضافه کرد: در زمینه صنعت سنگ باید نسبت به تربیت نیرو‌های انسانی متخصص و متعهد اقدام کنیم.

شفیعی با اشاره به اینکه کارخانه‌های سنگ‌بری بسیاری در شهرک صنعتی محمودآباد فعالیت می‌کنند و استان اصفهان باید نسبت به راه‌اندازی بزرگ‌ترین دانشکده برای تربیت نیرو‌های متخصص در زمینه این شهرک اقدام کند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید برای تربیت نیرو‌های انسانی متخصص در زمینه صنعت سنگ از دانشکده صنعت سنگ برخوردار شود.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های کارخانه‌های سنگ‌بری موجود در شهرک صنعتی محمودآباد به اقدامات کارشناسی‌شده نیاز دارد.