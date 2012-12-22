به گزارش خبرگزاری مهر، ژانر غریب گونهای از داستان وهمناک است که در مخاطب حسی از اضطراب و ترس ایجاد میکند؛ اضطراب و ترسی که با تجربیات ناخودآگاه مخاطب سروکار دارد.
غریب معادلی است برای اصطلاح unheimlich که ابتدا فروید و به تبع او لکان و تودوروف و دیگران به کار بردند. در میان حکایتهای عرفانی ادبیات فارسی، نمونههایی وجود دارد که به نسبت در مخاطب حس ترس و دلهره و هیجان ایجاد میکند؛ ترسی که شاید با ناخودآگاه ازلی ما در ارتباط باشد.
نشست هفتگی شهر کتاب به بررسی حکایتهای غریب عرفانی اختصاص دارد که با حضور علیرضا اسدی روز سهشنبه پنجم دی از ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
ورود به این برنامه برای علاقهمندان آزاد است.
