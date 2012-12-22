مانور مشترک واکنش در شرایط اضطراری در منطقه نفتی آبادان برگزار شد

علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور مشترک واکنش در شرایط اضطراری در تاسیسات انبار نفت شهید نوربخش ماهشهر با سناریوی از پیش تعیین شده و با حضور نمایندگان ایمنی(HSE ) مناطق نفتی همجوار برگزار شد.

حکمت درباره برگزاری این مانور مشترک گفت: این مانور با هدف ایجاد آمادگی، کاهش آسیب پذیری و به کارگیری تمهیدات و اقدامات لازم به هنگام حوادث احتمالی به اجرا درآمد.



وی افزود: در این مانور مشترک نیروهای امدادی ایمنی آتش نشانی، هلال احمر، افسران ایمنی آتش نشانی استانداری خوزستان و همچنین مسئولان hse بندر صادراتی ماهشهر حضور داشتند.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان بیان کرد: این مانور حدود دو ساعت و در سه مرحله، اطفای حریق نفتکش در سکوی بارگیری، اطفای حریق مخازن و یارد آتش و عملیات امداد و نجات مجروحان به اجرا درآمد.



حکمت افزود: در همین راستا کارکنان این منطقه نفتی و شرکت کنندگان در این مانور مشترک، توانستند با استفاده از خودروهای آتش نشانی، حریق فرضی را مهار و هر سه مرحله از مانور را با موفقیت به پایان برسانند و در پایان نیز، در جلسه ای با حضور مسئولان، مراحل اجرای مانور را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف بررسی کنند.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان تصریح کرد: هدف اصلی مانور، سرعت عمل و هماهنگی بین نیروهای منطقه و دیگر شرکت کنندگان در مانور به شمار می رود که عملکرد این عزیزان در این مانور مشترک مثبت ارزیابی شد و جای قدر دانی دارد.



حکمت افزود: به منظور ارتقای سطح آمادگی در برابر حوادث، مانور مشترک واکنش در شرایط اضطراری و پدافند غیر عامل با حضور نیروهای دورن و برون سازمانی و نمایندگان مناطق نفتی اراک، فارس، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، مرکزی، اهواز و آبادان در تاسیسات انبار نفت شهید نوربخش ماهشهر برگزار شد.