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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

معاون نخست وزیرخبر داد:

انتشار مطالب غیرمسئولانه در وبلاگ ها تهدید برای امنیت ملی مالزی است

انتشار مطالب غیرمسئولانه در وبلاگ ها تهدید برای امنیت ملی مالزی است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون نخست وزیر مالزی با انتقاد از انتشار شایعات و مطالب تحریک آمیز نژادی در اینترنت، انتشار مطالب غیرمسئولانه در وبلاگ ها را تهدیدی برای امنیت این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیو استریت تایمز، "محی الدین یاسین" افزود: انتظار مطالب تحریک آمیز که می تواند منجر به شورش های نژادی شود بسیار خطرناک است و نمی توان از آثار مخرب آن چشم پوشی کرد.

وی به انتشار مطالبی غیرمستند در خصوص آتش زدن مسجد و کشته شدن یک تن در درگیری های نژادی در اینترنت اشاره کرد و گفت: انتشار این مطالب باعث ترس و وحشت مردم شده در حالی که تمام این وقایع غیر واقعی بوده و از سوی پلیس تکذیب شده است.

پلیس مالزی اعلام کرده است که 36 تن در ارتباط با پخش اخبار دروغ در خصوص درگیری های نژادی در اینترنت دستگیر شده اند که در سنین بین 18 تا 36 سال بوده اند.


 
کد مطلب 1772546

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