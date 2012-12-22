حسین چرخابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دو تیم اصفهانی در رقابت های جام حذفی اظهار داشت: هر دو تیم اصفهانی خیلی خوب در زمین حاظر شدند اما کیفیت بد هر دو زمین تیم‌های دسته یک سبب می شود تا بازی‌ها برای تیم‌های لیگ برتری خیلی سخت شود.

وی ادامه داد: تیم‌های دسته یکی چون انگیزه بالای در مقابل تیم های لیگ برتر دارند و از طرفداران پرشوری برخوردارند بنابراین همین مسئله سبب شد تا سپاهان و ذوب‌آهن به سختی مقابل نمایندگان رفسنجان و یاسوج به پیروزی برسند.

کارشناس فوتبال اصفهان آینده دو تیم اصفهانی را در جام حذفی خوب خواند و اضافه کرد: تیم سپاهان در مراحل بعدی به قرعه‌ سنگینی بر می‌خورد اما باز هم می تواند به پیروزی برسد و به فینال این رقابت‌ها برسد اما تیم ذوب‌آهن از همان اول به قرعه‌های نسبتا آسانی برخورد کرده و راه راحت تری نسبت به سپاهان دارد.

وی در مورد بازیکنان جذب شده دو تیم افزود: من بارها گفتم که تیم ذوب آهن به بازیکنان جنگنده نیاز دارد ومهم نیست سن بازیکن در چه حدی باشد، مهم جنگندی در زمین است زیرا در فوتبال اروپا نیز مسی با جنگندی برترین بازیکن شده است.

چرخابی ادامه داد : تیم سپاهان نیز به بازیکنانی نیاز دارد تا در ادامه رقابت های سه جام با دست پر به میدان رود اما این تیم از نظر دروازه‌بانی هیچ مشکلی ندارد و صادقی می تواند دروازبان خوبی باشد به شرط آنکه به جای تعریف وتمجید این دروازبان او را در فضای رقابتی با دروازبان دوم تیم سپاهان قرار دهیم.