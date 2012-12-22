270 کیلوگرم مواد مخدر در مرز سراوان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس نظافتی اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزی سراوان در راستای برخورد قاطع با هر گونه تجاوز مرزی و قاچاق مواد مخدر طی چند عملیات جداگانه موفق به کشف و ضبط این مقدار مواد مخدر شدند.

وی گفت: مرزداران هنگام کنترل محورهای ارتباطی و استقرار ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی تویوتا مشکوک و برای متوقف کردن آن وارد عمل شدند.

وی افزود: راننده خودروی به محض مشاهده ماموران به سمت روستای مجاور متواری شد که پس از تعقیب و گریز با رها کردن وسیله نقلیه خود از محل فرار کرد.

فرمانده هنگ مرزی سراوان بیان داشت: در بازرسی از این خودرو 170 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

وی همچنین از انجام عملیاتی دیگر در منطقه سراوان خبر داد و گفت: نیروهای مرزبانی با انجام کارهای اطلاعاتی و کسب منابع خبری مبنی بر دپوی مواد مخدر توسط قاچاقچیان در منطقه مکسوخته، با حضور در محل و جستجو و ردزنی در بوته زارها موفق شدند 40 کیلوگرم مرفین را کشف و ضبط کنند.