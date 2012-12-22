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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

کولیوند با مهر مطرح کرد:

لزوم تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری در البرز/ پتانسیل بسیار و کمبود انگیزه

لزوم تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری در البرز/ پتانسیل بسیار و کمبود انگیزه

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تشکیل کمیته سرمایه گذاری در استانداری البرز تاکید کرد.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه سرمایه گذاری در استان البرز در حوزه های مختلف گردشگری، صنعتی، عمرانی، فرهنگی و غیره اظهار داشت: استان البرز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و نزدیکی به پایتخت و همچنین و حضور اقوام و اقشار مختلف در آن ظرفیت های بسیار زیادی در زمینه سرمایه گذاری دارد.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری ها باید هدفمند و متناسب با نیازهای روز استان باشند از این رو باید سرمایه سرمایه گذار جهت دهی شود.

کولیوند گفت: باید نیازهای اساسی و ضروری استان شناسائی و مرتبه بندی شده و حسب ضرورت به سرمایه گذار واگذار شود.

وی افزود: در سرمایه گذاری حرف اول را زمان می زند از این رو سرمایه گذار نمی خواهد در پیچ و خم سیکل اداری نه تنها سود نکرده بلکه دچار ضرر و زیان هم شود.

نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن نوع سرمایه گذاری ها، میزان اعتبار و سرمایه لازم برای انجام پروژه و پیچ و خم های زیاد روند اداری سرمایه گذاری، سرمایه گذاران انگیزه ای برای حضور در استان ندارند.

کولیوند تصریح کرد: تشکل کمیته سرمایه گذاری در استانداری البرز متشکل از نماینده های تام الاختیار همه دستگاه های اجرایی به اضافه نماینده حاکمیت و نمایندگان مجلس گامی موثر در روند سرمایه گذاری استان، تسریع در آن و هدفدار کردن آن خواهد بود.

وی تاکید کرد: وقتی نقطه هدف و میزان اعتبار لازم در سرمایه گذاری مشخص و سیکل اخذ مجوز و امور اداری آن توسط خود کمیته سرمایه گذاری مشخص و به سرمایه گذار ابلاغ شود قطعا انگیزه برای حضور بیشتر خواهد بود.

کولیوند مشخص بودن نقشه راه، دقت و برنامه ریزی کارشناسانه در کمیته سرمایه گذاری را تضمینی برای احیای ظرفیت های قابل سرمایه گذاری استان عنوان کرد.

کد مطلب 1772550

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